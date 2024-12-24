Як дешево приготувати закуску з червоної риби: економний рецепт на Новий рік 2025 (відео)
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Рецепт смачної страви на святковий стіл
Закуски до святкового столу не обов’язково повинні бути дорогими. Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди з грибами. Тепер поділимось рецептом намазки з червоною рибою, яка виходить доволі дешевою, адже її основний компонент — недорогий хребет лосося.
З цього інгредієнти виходить ціла гора канапок або кошичків на святковий стіл. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".
Інгредієнти:
- Копчений хребет лосося — 350 г
- Яйця — 2 шт.
- Плавлений сирок — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Майонез — 2-3 ст.л.
- Перець до смаку
Спосіб приготування:
- З хребта відділяємо залишки філе. Найпростіше це буде зробити за допомогою чайної ложечки.
- Шматочки риби перекладаємо в миску, де буде зручно замішувати закуску. Яйця відварюємо накруто, охолоджуємо та чистимо від шкаралупи.
- Плавлений сирок натираємо на дрібній терці і змішуємо з рибою, яку заздалегідь відділили. Цибулю потрібно дуже дрібно порізати і додати до маси.
- Яйця теж натираємо на тертці і додаємо. Додаємо майонез, чорний перець і гарно вимішуємо.
Для подачі скибочки білого хліба потрібно підсушити в тостері або на сухій сковороді. Залишається лише викласти на них рибну масу і до смаку прикрасити. Таким же чином можна сформувати тарталетки. Також ми ділились рецептом класичного крабового салату.