Рус

Як дешево приготувати закуску з червоної риби: економний рецепт на Новий рік 2025 (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже смачна та проста намазка
Дуже смачна та проста намазка. Фото Кухня "Три табурета"

Рецепт смачної страви на святковий стіл

Закуски до святкового столу не обов’язково повинні бути дорогими. Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди з грибами. Тепер поділимось рецептом намазки з червоною рибою, яка виходить доволі дешевою, адже її основний компонент — недорогий хребет лосося.

З цього інгредієнти виходить ціла гора канапок або кошичків на святковий стіл. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".

Інгредієнти:

  • Копчений хребет лосося — 350 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Плавлений сирок — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Майонез — 2-3 ст.л.
  • Перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. З хребта відділяємо залишки філе. Найпростіше це буде зробити за допомогою чайної ложечки.
  2. Шматочки риби перекладаємо в миску, де буде зручно замішувати закуску. Яйця відварюємо накруто, охолоджуємо та чистимо від шкаралупи.
  3. Плавлений сирок натираємо на дрібній терці і змішуємо з рибою, яку заздалегідь відділили. Цибулю потрібно дуже дрібно порізати і додати до маси.
  4. Яйця теж натираємо на тертці і додаємо. Додаємо майонез, чорний перець і гарно вимішуємо.

Для подачі скибочки білого хліба потрібно підсушити в тостері або на сухій сковороді. Залишається лише викласти на них рибну масу і до смаку прикрасити. Таким же чином можна сформувати тарталетки. Також ми ділились рецептом класичного крабового салату.

Теги:
#Рецепт #Лосось #Закуска #Святковий стіл