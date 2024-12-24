Як дешево приготувати закуску з червоної риби: економний рецепт на Новий рік 2025 (відео)

Рецепт смачної страви на святковий стіл

Закуски до святкового столу не обов’язково повинні бути дорогими. Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди з грибами. Тепер поділимось рецептом намазки з червоною рибою, яка виходить доволі дешевою, адже її основний компонент — недорогий хребет лосося.

З цього інгредієнти виходить ціла гора канапок або кошичків на святковий стіл. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кухня "Три табурета".

Інгредієнти:

Копчений хребет лосося — 350 г

Яйця — 2 шт.

Плавлений сирок — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Майонез — 2-3 ст.л.

Перець до смаку

Спосіб приготування:

З хребта відділяємо залишки філе. Найпростіше це буде зробити за допомогою чайної ложечки. Шматочки риби перекладаємо в миску, де буде зручно замішувати закуску. Яйця відварюємо накруто, охолоджуємо та чистимо від шкаралупи. Плавлений сирок натираємо на дрібній терці і змішуємо з рибою, яку заздалегідь відділили. Цибулю потрібно дуже дрібно порізати і додати до маси. Яйця теж натираємо на тертці і додаємо. Додаємо майонез, чорний перець і гарно вимішуємо.

Для подачі скибочки білого хліба потрібно підсушити в тостері або на сухій сковороді. Залишається лише викласти на них рибну масу і до смаку прикрасити. Таким же чином можна сформувати тарталетки. Також ми ділились рецептом класичного крабового салату.