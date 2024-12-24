Как дешево приготовить закуску из красной рыбы: экономный рецепт на Новый год 2025 (видео)

Рецепт вкусного блюда на праздничный стол

Закуски к праздничному столу не обязательно должны быть дорогими. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные бутерброды с грибами. Теперь поделимся рецептом намазки с красной рыбой, которая получается довольно дешевой, ведь ее основной компонент – недорогой хребет лосося.

Из этого ингредиенты выходит целая гора бутербродов или корзинок на праздничный стол. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кухня "Три табурета".

Ингредиенты:

Копченый хребет лосося — 350 г

Яйца – 2 шт.

Плавленый сырок – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Майонез – 2-3 ст.л.

Перец по вкусу

Способ приготовления:

С позвоночника отделяем остатки филе. Проще всего это будет сделать с помощью чайной ложечки. Кусочки рыбы перекладываем в миску, где будет удобно замешивать закуску. Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем и чистим от скорлупы. Плавленый сырок натираем на мелкой терке и смешиваем с заранее отделенной рыбой. Лук нужно очень мелко порезать и прибавить к массе. Яйца тоже натираем на терке и добавляем. Добавляем майонез, чёрный перец и хорошо вымешиваем.

Для подачи ломтика белого хлеба нужно подсушить в тостере или сухой сковороде. Остается только выложить на них рыбную массу и по вкусу украсить. Таким же образом можно сформировать тарталетку. Также мы делились рецептом классического крабового салата.