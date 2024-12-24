Как дешево приготовить закуску из красной рыбы: экономный рецепт на Новый год 2025 (видео)
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Рецепт вкусного блюда на праздничный стол
Закуски к праздничному столу не обязательно должны быть дорогими. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные бутерброды с грибами. Теперь поделимся рецептом намазки с красной рыбой, которая получается довольно дешевой, ведь ее основной компонент – недорогой хребет лосося.
Из этого ингредиенты выходит целая гора бутербродов или корзинок на праздничный стол. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кухня "Три табурета".
Ингредиенты:
- Копченый хребет лосося — 350 г
- Яйца – 2 шт.
- Плавленый сырок – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Майонез – 2-3 ст.л.
- Перец по вкусу
Способ приготовления:
- С позвоночника отделяем остатки филе. Проще всего это будет сделать с помощью чайной ложечки.
- Кусочки рыбы перекладываем в миску, где будет удобно замешивать закуску. Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем и чистим от скорлупы.
- Плавленый сырок натираем на мелкой терке и смешиваем с заранее отделенной рыбой. Лук нужно очень мелко порезать и прибавить к массе.
- Яйца тоже натираем на терке и добавляем. Добавляем майонез, чёрный перец и хорошо вымешиваем.
Для подачи ломтика белого хлеба нужно подсушить в тостере или сухой сковороде. Остается только выложить на них рыбную массу и по вкусу украсить. Таким же образом можно сформировать тарталетку. Также мы делились рецептом классического крабового салата.