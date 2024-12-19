Легендарний "Крабовий" готується так: класичний економний рецепт (відео)

Як приготувати бюджетний салат

Смачні салати не обов’язково повинні містити лише дорогі інгредієнти. Ми розповідали, як приготувати салат з печінкою. Тепер ділимось рецептом легендарного салату з крабовими паличками.

Смак цього простого салату багато хто пам’ятає з дитинства. В кулінарному блозі katia_cooking_ поділились простим рецептом крабового салату з рисом. Він значно дешевший за інші крабові салати.

Інгредієнти:

300 г відвареного рису

250 г крабових паличок

1 банка кукурудзи

1 огірок

зелена цибуля до смаку

сіль, перець

майонез для заправки

Спосіб приготування:

Рис промиваємо та відварюємо до повної готовності. Як тільки зернинки стануть м’якими, вимикаємо вогонь. Можна додатково промити холодною водою, щоб припинити приготування, і відкинути на сито. З кукурудзи зливаємо всю рідину. Можна додатково просушити на паперових рушничках. Крабові палички розморожуємо та нарізаємо кубиками. Огірок кришимо невеликими шматочками. Зелену цибулю миємо, сушимо паперовим рушником від води. Також нарізаємо. Коли рис повністю охолоне, можна збирати салат. У мисці об’єднуємо кукурудзу, рис, зелену цибулю та подрібнені крабові палички. Заправляємо майонезом, перчимо та перемішуємо. Після цього куштуємо і визначаємо, чи потрібно додати ще солі — крабові палички і майонез вже солоні, тому сіль сипати потрібно лише до смаку.

Цей салат дуже простий, його можна як ставити на святковий стіл, так і їсти замість вечері чи обіду. Також ми розповідали, як приготувати цікаву закуску у формі зірочок.