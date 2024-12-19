Легендарний "Крабовий" готується так: класичний економний рецепт (відео)
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Як приготувати бюджетний салат
Смачні салати не обов’язково повинні містити лише дорогі інгредієнти. Ми розповідали, як приготувати салат з печінкою. Тепер ділимось рецептом легендарного салату з крабовими паличками.
Смак цього простого салату багато хто пам’ятає з дитинства. В кулінарному блозі katia_cooking_ поділились простим рецептом крабового салату з рисом. Він значно дешевший за інші крабові салати.
Інгредієнти:
- 300 г відвареного рису
- 250 г крабових паличок
- 1 банка кукурудзи
- 1 огірок
- зелена цибуля до смаку
- сіль, перець
- майонез для заправки
Спосіб приготування:
- Рис промиваємо та відварюємо до повної готовності. Як тільки зернинки стануть м’якими, вимикаємо вогонь. Можна додатково промити холодною водою, щоб припинити приготування, і відкинути на сито.
- З кукурудзи зливаємо всю рідину. Можна додатково просушити на паперових рушничках. Крабові палички розморожуємо та нарізаємо кубиками.
- Огірок кришимо невеликими шматочками. Зелену цибулю миємо, сушимо паперовим рушником від води. Також нарізаємо.
- Коли рис повністю охолоне, можна збирати салат. У мисці об’єднуємо кукурудзу, рис, зелену цибулю та подрібнені крабові палички.
- Заправляємо майонезом, перчимо та перемішуємо. Після цього куштуємо і визначаємо, чи потрібно додати ще солі — крабові палички і майонез вже солоні, тому сіль сипати потрібно лише до смаку.
Цей салат дуже простий, його можна як ставити на святковий стіл, так і їсти замість вечері чи обіду. Також ми розповідали, як приготувати цікаву закуску у формі зірочок.