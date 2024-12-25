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Клопотенко поділився унікальним старовинним рецептом на Різдво: як готувати баник (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачного баника від Євгена Клопотенка
Рецепт смачного баника від Євгена Клопотенка. Фото Скриншот з відео

Горіховий рулет баник, який готують на Різдво

Різдвяне меню українців багате та розмаїте. Ми ділились рецептом оригінальних вареників з кутею. Тепер розповімо, як приготувати баник — традиційну випічку, яку готують на Закарпатті.

Його рецептом поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко. За словами Євгена, як його готувати, йому якось розповіла бабуся на Закарпатті.

Інгредієнти:

  • 10 г пресованих дріжджів
  • 1 ст.л. цукру
  • 125 мл молока
  • 250 г борошна
  • 1 жовток
  • ⅓ ч.л. солі
  • 1 ст.л. олії
  • 1 яйце для змащування

Для начинки:

  • 500 г волоських горіхів
  • 70 мл яблучного соку
  • 2 ст.л. цукру

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо пресовані дріжджі, тепле молоко та столову ложку цукру. Залишаємо в такому вигляді на 10 хвилин.
  2. Тим часом змішуємо борошно, жовток, дрібку солі та столову ложку олії. Додаємо цю суміш в опару та замішуємо тісто. Залишаємо сформовану кульку тіста на 50 хвилин під плівкою.
  3. Яблучний сік нагріваємо та змішуємо з цукром. Розчиняємо цукор та вливаємо сік у миску з подрібненими волоськими горіхами. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  4. Тісто розкочуємо в тонкий пласт. Посипаємо тісто начинкою, відступаючи 3-4 см від країв. Щільно закручуємо рулет.
  5. Застеляємо деко фольгою та перекладаємо баник швом донизу. Збиваємо 1 яйце та змащуємо рулет. Випікаємо баник 30 хвилин.

Для подачі рулет нарізаємо на широкі шматочки — так найсмачніше. Також ми розповідали, як приготувати смачні зрази з м’ясом.

Теги:
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