Клопотенко поділився унікальним старовинним рецептом на Різдво: як готувати баник (відео)

Горіховий рулет баник, який готують на Різдво

Різдвяне меню українців багате та розмаїте. Ми ділились рецептом оригінальних вареників з кутею. Тепер розповімо, як приготувати баник — традиційну випічку, яку готують на Закарпатті.

Його рецептом поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко. За словами Євгена, як його готувати, йому якось розповіла бабуся на Закарпатті.

Інгредієнти:

10 г пресованих дріжджів

1 ст.л. цукру

125 мл молока

250 г борошна

1 жовток

⅓ ч.л. солі

1 ст.л. олії

1 яйце для змащування

Для начинки:

500 г волоських горіхів

70 мл яблучного соку

2 ст.л. цукру

Спосіб приготування:

Змішуємо пресовані дріжджі, тепле молоко та столову ложку цукру. Залишаємо в такому вигляді на 10 хвилин. Тим часом змішуємо борошно, жовток, дрібку солі та столову ложку олії. Додаємо цю суміш в опару та замішуємо тісто. Залишаємо сформовану кульку тіста на 50 хвилин під плівкою. Яблучний сік нагріваємо та змішуємо з цукром. Розчиняємо цукор та вливаємо сік у миску з подрібненими волоськими горіхами. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Тісто розкочуємо в тонкий пласт. Посипаємо тісто начинкою, відступаючи 3-4 см від країв. Щільно закручуємо рулет. Застеляємо деко фольгою та перекладаємо баник швом донизу. Збиваємо 1 яйце та змащуємо рулет. Випікаємо баник 30 хвилин.

Для подачі рулет нарізаємо на широкі шматочки — так найсмачніше. Також ми розповідали, як приготувати смачні зрази з м’ясом.