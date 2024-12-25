Клопотенко поділився унікальним старовинним рецептом на Різдво: як готувати баник (відео)
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Горіховий рулет баник, який готують на Різдво
Різдвяне меню українців багате та розмаїте. Ми ділились рецептом оригінальних вареників з кутею. Тепер розповімо, як приготувати баник — традиційну випічку, яку готують на Закарпатті.
Його рецептом поділився кухар і ресторатор Євген Клопотенко. За словами Євгена, як його готувати, йому якось розповіла бабуся на Закарпатті.
Інгредієнти:
- 10 г пресованих дріжджів
- 1 ст.л. цукру
- 125 мл молока
- 250 г борошна
- 1 жовток
- ⅓ ч.л. солі
- 1 ст.л. олії
- 1 яйце для змащування
Для начинки:
- 500 г волоських горіхів
- 70 мл яблучного соку
- 2 ст.л. цукру
Спосіб приготування:
- Змішуємо пресовані дріжджі, тепле молоко та столову ложку цукру. Залишаємо в такому вигляді на 10 хвилин.
- Тим часом змішуємо борошно, жовток, дрібку солі та столову ложку олії. Додаємо цю суміш в опару та замішуємо тісто. Залишаємо сформовану кульку тіста на 50 хвилин під плівкою.
- Яблучний сік нагріваємо та змішуємо з цукром. Розчиняємо цукор та вливаємо сік у миску з подрібненими волоськими горіхами. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Тісто розкочуємо в тонкий пласт. Посипаємо тісто начинкою, відступаючи 3-4 см від країв. Щільно закручуємо рулет.
- Застеляємо деко фольгою та перекладаємо баник швом донизу. Збиваємо 1 яйце та змащуємо рулет. Випікаємо баник 30 хвилин.
Для подачі рулет нарізаємо на широкі шматочки — так найсмачніше. Також ми розповідали, як приготувати смачні зрази з м’ясом.