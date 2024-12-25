Клопотенко поделился уникальным старинным рецептом на Рождество: как готовить баник (видео)

Ореховый рулет баник, готовящийся на Рождество

Рождественское меню украинцев богато и многообразно. Мы делились рецептом оригинальных вареников с кутью. Теперь расскажем, как приготовить баник – традиционную выпечку, которую готовят в Закарпатье.

Его рецептом поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. По словам Евгения, как его готовить, ему однажды рассказала бабушка на Закарпатье.

Ингредиенты:

10 г прессованных дрожжей

1 ст.л. сахара

125 мл молока

250 г муки

1 желток

⅓ ч.л. соли

1 ст.л. масла

1 яйцо для смазки

Для начинки:

500 г грецких орехов

70 мл яблочного сока

2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Смешиваем прессованные дрожжи, теплое молоко и столовую ложку сахара. Оставляем в таком виде на 10 минут. Тем временем смешиваем муку, желток, щепотку соли и столовую ложку масла. Добавляем смесь в опару и замешиваем тесто. Оставляем сформированный шарик теста на 50 минут под пленкой. Яблочный сок нагреваем и смешиваем с сахаром. Растворим сахар и вливаем сок в миску с измельченными грецкими орехами. Духовку разогреваем до 180 градусов. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Посыпаем тесто внутренностью, отступая 3-4 см от краев. Плотно закручиваем рулет. Застилаем противень фольгой и перекладываем баник швом вниз. Взбиваем 1 яйцо и смазываем рулет. Выпекаем баник 30 минут.

Для подачи рулет нарезаем на широкие кусочки – так вкуснее всего. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие зразы с мясом.