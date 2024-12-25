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Клопотенко поделился уникальным старинным рецептом на Рождество: как готовить баник (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного баника от Евгения Клопотенко
Рецепт вкусного баника от Евгения Клопотенко. Фото Скриншот из видео

Ореховый рулет баник, готовящийся на Рождество

Рождественское меню украинцев богато и многообразно. Мы делились рецептом оригинальных вареников с кутью. Теперь расскажем, как приготовить баник – традиционную выпечку, которую готовят в Закарпатье.

Его рецептом поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. По словам Евгения, как его готовить, ему однажды рассказала бабушка на Закарпатье.

Ингредиенты:

  • 10 г прессованных дрожжей
  • 1 ст.л. сахара
  • 125 мл молока
  • 250 г муки
  • 1 желток
  • ⅓ ч.л. соли
  • 1 ст.л. масла
  • 1 яйцо для смазки

Для начинки:

  • 500 г грецких орехов
  • 70 мл яблочного сока
  • 2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Смешиваем прессованные дрожжи, теплое молоко и столовую ложку сахара. Оставляем в таком виде на 10 минут.
  2. Тем временем смешиваем муку, желток, щепотку соли и столовую ложку масла. Добавляем смесь в опару и замешиваем тесто. Оставляем сформированный шарик теста на 50 минут под пленкой.
  3. Яблочный сок нагреваем и смешиваем с сахаром. Растворим сахар и вливаем сок в миску с измельченными грецкими орехами. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  4. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Посыпаем тесто внутренностью, отступая 3-4 см от краев. Плотно закручиваем рулет.
  5. Застилаем противень фольгой и перекладываем баник швом вниз. Взбиваем 1 яйцо и смазываем рулет. Выпекаем баник 30 минут.

Для подачи рулет нарезаем на широкие кусочки – так вкуснее всего. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие зразы с мясом.

Теги:
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