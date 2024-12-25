Клопотенко поделился уникальным старинным рецептом на Рождество: как готовить баник (видео)
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Ореховый рулет баник, готовящийся на Рождество
Рождественское меню украинцев богато и многообразно. Мы делились рецептом оригинальных вареников с кутью. Теперь расскажем, как приготовить баник – традиционную выпечку, которую готовят в Закарпатье.
Его рецептом поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко. По словам Евгения, как его готовить, ему однажды рассказала бабушка на Закарпатье.
Ингредиенты:
- 10 г прессованных дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- 125 мл молока
- 250 г муки
- 1 желток
- ⅓ ч.л. соли
- 1 ст.л. масла
- 1 яйцо для смазки
Для начинки:
- 500 г грецких орехов
- 70 мл яблочного сока
- 2 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Смешиваем прессованные дрожжи, теплое молоко и столовую ложку сахара. Оставляем в таком виде на 10 минут.
- Тем временем смешиваем муку, желток, щепотку соли и столовую ложку масла. Добавляем смесь в опару и замешиваем тесто. Оставляем сформированный шарик теста на 50 минут под пленкой.
- Яблочный сок нагреваем и смешиваем с сахаром. Растворим сахар и вливаем сок в миску с измельченными грецкими орехами. Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Тесто раскатываем в тонкий пласт. Посыпаем тесто внутренностью, отступая 3-4 см от краев. Плотно закручиваем рулет.
- Застилаем противень фольгой и перекладываем баник швом вниз. Взбиваем 1 яйцо и смазываем рулет. Выпекаем баник 30 минут.
Для подачи рулет нарезаем на широкие кусочки – так вкуснее всего. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие зразы с мясом.