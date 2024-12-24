Так кутю ви ще не їли: унікальний рецепт, що здивує всіх гостей (відео)
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Як приготувати вареники з кутею
Кутя — це традиційна обрядова страва, яку готують на Різдво. Ми ділились класичним її рецептом — з пшениці. Тепер розповімо, як стилізувати її унікальним способом так, щоб всі гості здивувались.
Просто загорніть кутю у вареники — і ви отримаєте оригінальну і ні на що не схожу страву. Рецептом поділились у кулінарному блозі irynk19.
Інгредієнти:
- 200 г пшениці
- 180 г
- 3-4 ст. л. цукру
- сухофрукти до смаку
Для тіста:
- 280 г борошна
- 90 мл молока
- 90 мл води
- дрібка солі
- 2 ст. л. рослинної олії
Спосіб приготування:
- Для начинки пшеницю замочуємо на ніч, зранку зливаємо воду. Промиваємо зерна і знову заливаємо. Ставимо варитись та варимо після закипання 30 хвилин.
- Мак заливаємо окропом і залишаємо на 1 годину. Далі зливаємо воду, всипаємо і перебиваємо блендером. Все з’єднуємо, до смаку додаємо сухофрукти.
- Для тіста доводимо до кипіння молоко з водою. Вливаємо до просіяного борошна, додаємо олію та сіль.
- Замішуємо тісто ложкою або лопаткою, а коли трохи охолоне — руками. Готове еластичне тісто загортаємо у плівку та відправляємо у холодильник на 10 хвилин.
- Тоненько розкочуємо тісто та вирізаємо кружечки. У центр кожного кладемо кутю, ліпимо вареники та відправляємо варитись (5-7 хвилин).
Такі вареники найсмачніше їсти зі сметаною, джемом тощо. Також ми ділились рецептом автентичних українських зразів з м’ясом.