Так кутю ви ще не їли: унікальний рецепт, що здивує всіх гостей (відео)

Як приготувати вареники з кутею

Кутя — це традиційна обрядова страва, яку готують на Різдво. Ми ділились класичним її рецептом — з пшениці. Тепер розповімо, як стилізувати її унікальним способом так, щоб всі гості здивувались.

Просто загорніть кутю у вареники — і ви отримаєте оригінальну і ні на що не схожу страву. Рецептом поділились у кулінарному блозі irynk19.

Інгредієнти:

200 г пшениці

180 г

3-4 ст. л. цукру

сухофрукти до смаку

Для тіста:

280 г борошна

90 мл молока

90 мл води

дрібка солі

2 ст. л. рослинної олії

Спосіб приготування:

Для начинки пшеницю замочуємо на ніч, зранку зливаємо воду. Промиваємо зерна і знову заливаємо. Ставимо варитись та варимо після закипання 30 хвилин. Мак заливаємо окропом і залишаємо на 1 годину. Далі зливаємо воду, всипаємо і перебиваємо блендером. Все з’єднуємо, до смаку додаємо сухофрукти. Для тіста доводимо до кипіння молоко з водою. Вливаємо до просіяного борошна, додаємо олію та сіль. Замішуємо тісто ложкою або лопаткою, а коли трохи охолоне — руками. Готове еластичне тісто загортаємо у плівку та відправляємо у холодильник на 10 хвилин. Тоненько розкочуємо тісто та вирізаємо кружечки. У центр кожного кладемо кутю, ліпимо вареники та відправляємо варитись (5-7 хвилин).

Такі вареники найсмачніше їсти зі сметаною, джемом тощо. Також ми ділились рецептом автентичних українських зразів з м’ясом.