До борщу або на перекус: як приготувати найсмачнішу намазку із сала, з часником та спеціями (відео)
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Намазка із сала із часником на хліб має насичений смак і досить швидко готується
Найпопулярнішим доповнення до ароматного борщу є пампушки з часничком. Однак також можна приготувати не менш смачну закуску з сала.
Готується вона просто, виходить бюджетною та смачною. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати намазку з сала
Інгредієнти:
- сало – 200 г;
- часник – 5 зуб.;
- кріп – 1 пучок;
- паприка – 1 ч. л.;
- перець мелений – 1/2 ч. л.;
- улюблені спеції – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Сало очистити від шкіри та нарізати маленькими кубиками.
2.Скласти у блендер, додати часник та кріп, збити до однорідності.
3.Додати паприку, перець і ще раз збити.
4.Перекласти намазку у відповідний посуд для зберігання та посипати улюбленими спеціями.
5.Смачно їсти із підсмаженим чорним хлібом.