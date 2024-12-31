До борщу або на перекус: як приготувати найсмачнішу намазку із сала, з часником та спеціями (відео)

Намазка із сала із часником на хліб має насичений смак і досить швидко готується

Найпопулярнішим доповнення до ароматного борщу є пампушки з часничком. Однак також можна приготувати не менш смачну закуску з сала.

Готується вона просто, виходить бюджетною та смачною. А рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати намазку з сала

Інгредієнти:

сало – 200 г;

часник – 5 зуб.;

кріп – 1 пучок;

паприка – 1 ч. л.;

перець мелений – 1/2 ч. л.;

улюблені спеції – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Сало очистити від шкіри та нарізати маленькими кубиками.

2.Скласти у блендер, додати часник та кріп, збити до однорідності.

3.Додати паприку, перець і ще раз збити.

4.Перекласти намазку у відповідний посуд для зберігання та посипати улюбленими спеціями.

5.Смачно їсти із підсмаженим чорним хлібом.