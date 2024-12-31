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К борщу или на перекус: как приготовить вкуснейшую намазку из сала, с чесноком и специями (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Традиционная закуска украинской кухни к борщу
Традиционная закуска украинской кухни к борщу. Фото glavred.info

Намазка из сала с чесноком на хлеб имеет насыщенный вкус и быстро готовится

Самым популярным дополнением к ароматному борщу являются пампушки с чесноком. Однако также можно приготовить не менее вкусную закуску из сала.

Готовится она просто, получается бюджетной и вкусной. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить намазку из сала

Ингредиенты:

  • сало – 200 г;
  • чеснок – 5 зуб.;
  • укроп – 1 пучок;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • перец молотый – 1/2 ч. л.;
  • любимые специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Сало очистить от кожи и нарезать маленькими кубиками.

2.Сложить в блендер, добавить чеснок и укроп, перебить до однородности.

3.Добавить паприку, перец и еще раз взбить.

4.Переложить намазку в соответствующую посуду для хранения и посыпать любимыми специями.

5. Вкусно есть с поджаренным черным хлебом.

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#Сало #Готовим дома #намазка