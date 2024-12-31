К борщу или на перекус: как приготовить вкуснейшую намазку из сала, с чесноком и специями (видео)

Намазка из сала с чесноком на хлеб имеет насыщенный вкус и быстро готовится

Самым популярным дополнением к ароматному борщу являются пампушки с чесноком. Однако также можно приготовить не менее вкусную закуску из сала.

Готовится она просто, получается бюджетной и вкусной. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить намазку из сала

Ингредиенты:

сало – 200 г;

чеснок – 5 зуб.;

укроп – 1 пучок;

паприка – 1 ч. л.;

перец молотый – 1/2 ч. л.;

любимые специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Сало очистить от кожи и нарезать маленькими кубиками.

2.Сложить в блендер, добавить чеснок и укроп, перебить до однородности.

3.Добавить паприку, перец и еще раз взбить.

4.Переложить намазку в соответствующую посуду для хранения и посыпать любимыми специями.

5. Вкусно есть с поджаренным черным хлебом.