К борщу или на перекус: как приготовить вкуснейшую намазку из сала, с чесноком и специями (видео)
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Намазка из сала с чесноком на хлеб имеет насыщенный вкус и быстро готовится
Самым популярным дополнением к ароматному борщу являются пампушки с чесноком. Однако также можно приготовить не менее вкусную закуску из сала.
Готовится она просто, получается бюджетной и вкусной. А рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить намазку из сала
Ингредиенты:
- сало – 200 г;
- чеснок – 5 зуб.;
- укроп – 1 пучок;
- паприка – 1 ч. л.;
- перец молотый – 1/2 ч. л.;
- любимые специи – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Сало очистить от кожи и нарезать маленькими кубиками.
2.Сложить в блендер, добавить чеснок и укроп, перебить до однородности.
3.Добавить паприку, перец и еще раз взбить.
4.Переложить намазку в соответствующую посуду для хранения и посыпать любимыми специями.
5. Вкусно есть с поджаренным черным хлебом.