Від таких "грибочків" будуть у захваті всі: як небанально подати бутерброди зі шпротами (відео)

Цю закуску точно полюблять діти

Для багатьох бутерброди зі шпротами — це класична закуска, без якої важко уявити святковий стіл. Ми розповідали, як приготувати цікаву версію цієї страви. Тепер розповімо, як приготувати симпатичні "мухомори", від яких будуть у захваті і дорослі, і діти.

Як їх приготувати, розповіли у кулінарному блозі cook_with_me_at_home. Це смачна і точно небанальна подача канапки зі шпротами до вашого святкового столу. А приготувати дуже просто.

Інгредієнти:

багет

крем-сир

шпроти

помідор

кріп

майонез

Спосіб приготування:

Майонез для цього рецепту найзручніше перекласти в маленький кондитерський мішечок. Це точно знадобиться при подачі інших салатів та закусок. Багет нарізаємо на кружальця. Обсмажуємо їх на сухій сковороді з двох боків або ж запікаємо в духовці. Коли шматочки хліба охолонуть, змащуємо їх крем-сиром. Одразу викладаємо на таріль, де буде зручно подавати бутерброди, розкладені в один шар. На кожен шматочок хліба вертикально викладаємо шпрот — це буде "ніжка" нашого грибочка. Томат ріжемо навпіл та кожну половину нарізаємо слайсами. Викладаємо шматочки помідора як "шапочки". Майонезом робимо "крапочки" на помідорі — це будуть шапинки "мухоморів". Прикрашаємо свіжим кропом.

Ця закуска дуже проста у приготуванні і смачна. А зовнішній вигляд — просто чудовий. Також ми розповідали, як приготувати смачний салат з ананасом.