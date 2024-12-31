Рус

Від таких "грибочків" будуть у захваті всі: як небанально подати бутерброди зі шпротами (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудові бутерброди — смачні і красиві
Чудові бутерброди — смачні і красиві. Фото Скриншот з відео

Цю закуску точно полюблять діти

Для багатьох бутерброди зі шпротами — це класична закуска, без якої важко уявити святковий стіл. Ми розповідали, як приготувати цікаву версію цієї страви. Тепер розповімо, як приготувати симпатичні "мухомори", від яких будуть у захваті і дорослі, і діти.

Як їх приготувати, розповіли у кулінарному блозі cook_with_me_at_home. Це смачна і точно небанальна подача канапки зі шпротами до вашого святкового столу. А приготувати дуже просто.

Інгредієнти:

  • багет
  • крем-сир
  • шпроти
  • помідор
  • кріп
  • майонез

Спосіб приготування:

  1. Майонез для цього рецепту найзручніше перекласти в маленький кондитерський мішечок. Це точно знадобиться при подачі інших салатів та закусок.
  2. Багет нарізаємо на кружальця. Обсмажуємо їх на сухій сковороді з двох боків або ж запікаємо в духовці.
  3. Коли шматочки хліба охолонуть, змащуємо їх крем-сиром. Одразу викладаємо на таріль, де буде зручно подавати бутерброди, розкладені в один шар.
  4. На кожен шматочок хліба вертикально викладаємо шпрот — це буде "ніжка" нашого грибочка. Томат ріжемо навпіл та кожну половину нарізаємо слайсами. Викладаємо шматочки помідора як "шапочки".
  5. Майонезом робимо "крапочки" на помідорі — це будуть шапинки "мухоморів". Прикрашаємо свіжим кропом.

Ця закуска дуже проста у приготуванні і смачна. А зовнішній вигляд — просто чудовий. Також ми розповідали, як приготувати смачний салат з ананасом.

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Закуска #Бутерброди #Шпроти