От таких "грибочков" будут в восторге все: как небанально подать бутерброды со шпротами (видео)

Эту закуску точно полюбят дети

Для многих бутерброды со шпротами – это классическая закуска, без которой сложно представить праздничный стол. Мы рассказывали, как приготовить интересную версию этого блюда. Теперь расскажем, как приготовить симпатичные "мухоморы", от которых будут в восторге и взрослые, и дети.

Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_with_me_at_home. Это вкусная и точно небанальная подача бутерброда со шпротами к вашему праздничному столу. А приготовить очень просто.

Ингредиенты:

багет

крем-сыр

шпроты

помидор

укроп

майонез

Способ приготовления:

Майонез для этого рецепта удобнее всего переложить в маленький кондитерский мешочек. Это точно пригодится при подаче других салатов и закусок. Багет нарезаем на кружочки. Обжариваем их на сухой сковороде с двух сторон или запекаем в духовке. Когда кусочки хлеба остынут, смазываем их крем-сыром. Сразу выкладываем на тарелку, где будет удобно подавать бутерброды, разложенные в один слой. На каждый кусочек хлеба вертикально выкладываем шпрот – это будет "ножка" нашего грибочка. Томат режем пополам и каждую половину нарезаем слайсами. Выкладываем кусочки помидора как "шапочки". Майонезом делаем "точочки" на помидоре — это будут шляпки "мухоморов". Украшаем свежим укропом.

Эта закуска очень простая в приготовлении и вкусная. А внешний вид – просто великолепный. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с ананасом.