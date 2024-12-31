От таких "грибочков" будут в восторге все: как небанально подать бутерброды со шпротами (видео)
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Эту закуску точно полюбят дети
Для многих бутерброды со шпротами – это классическая закуска, без которой сложно представить праздничный стол. Мы рассказывали, как приготовить интересную версию этого блюда. Теперь расскажем, как приготовить симпатичные "мухоморы", от которых будут в восторге и взрослые, и дети.
Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге cook_with_me_at_home. Это вкусная и точно небанальная подача бутерброда со шпротами к вашему праздничному столу. А приготовить очень просто.
Ингредиенты:
- багет
- крем-сыр
- шпроты
- помидор
- укроп
- майонез
Способ приготовления:
- Майонез для этого рецепта удобнее всего переложить в маленький кондитерский мешочек. Это точно пригодится при подаче других салатов и закусок.
- Багет нарезаем на кружочки. Обжариваем их на сухой сковороде с двух сторон или запекаем в духовке.
- Когда кусочки хлеба остынут, смазываем их крем-сыром. Сразу выкладываем на тарелку, где будет удобно подавать бутерброды, разложенные в один слой.
- На каждый кусочек хлеба вертикально выкладываем шпрот – это будет "ножка" нашего грибочка. Томат режем пополам и каждую половину нарезаем слайсами. Выкладываем кусочки помидора как "шапочки".
- Майонезом делаем "точочки" на помидоре — это будут шляпки "мухоморов". Украшаем свежим укропом.
Эта закуска очень простая в приготовлении и вкусная. А внешний вид – просто великолепный. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с ананасом.