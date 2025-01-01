Стане окрасою святкового столу: як приготувати чизкейк "Імбирний пряник" (відео)

Ефектний та красивий десерт

Під час новорічних свят разом з дітьми можна приготувати імбирні пряники. А якщо часу не так багато, але хочеться поласувати смачненьким, також варто звернути увагу на чизкейк "Імбирний пряник".

Готується така страва ще простіше, аніж самі пряники та виходить дуже смачною та ефектною. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "ev.malinevska".

Як приготувати чизкейк "Імбирний пряник"

Інгредієнти для основи:

печиво – 250-270 г;

вершкове масло – 90 г;

кориця – 1 ч. л. за бажанням;

Інгредієнти для начинки:

кисломолочний сир – 400 гр

цукор – 100 г;

яйця – 2 шт.;

вершки 33% — 150 мл;

екстракт ванілі;

крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.;

кориця – 1 ч. л.;

імбир мелений – ½ ч. л.;

мускатний горіх – ½ ч. л.;

мед – 2 ст. л. за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Печиво перетворити в крихту за допомогою блендера або качалки.

2.Додати розтоплене вершкове масло і добре перемішати.

3.Викласти основу у підготовлену форму для випікання, вирівнявши бортики та дно.

4.Для начинки змішати у ємності кисломолочний сир, цукор та яйця. Все добре змішати до однорідності.

5.Додаємо до маси ванільний екстракт та вершки, збити за допомогою блендера.

6.Додати крохмаль та добре перемішати.

7.Розділити начинку на 2 рівномірні частини. До другої частини додати усі прянощі та мед за бажанням.

8.Вилити начинку по черзі на пісочну основу. Наостанок можна зробити візерунки бамбуковою паличкою.

9.Випікати чизкейк у розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.

10.Залишити чизкейк у духовці до повного охолодження.

11.Прикрасити випічку карамеллю та імбирними пряниками.