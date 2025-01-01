Станет украшением праздничного стола: как приготовить чизкейк "Имбирный пряник" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эффектный и красивый десерт
В новогодние праздники вместе с детьми можно приготовить имбирные пряники. А если времени не так много, но хочется полакомиться вкусненьким, также стоит обратить внимание на чизкейк "Имбирный пряник".
Готовится такое блюдо еще проще, чем сами пряники и получается очень вкусным и эффектным. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "ev.malinevska".
Как приготовить чизкейк "Имбирный пряник"
Ингредиенты для основания:
- печенье – 250-270 г;
- сливочное масло – 90 г;
- корица – 1 ч. л. по желанию;
Ингредиенты для начинки:
- творог – 400 гр
- сахар – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- сливки 33% — 150 мл;
- экстракт ванили;
- крахмал кукурузный – 1 ч. л.;
- корица – 1 ч. л.;
- имбирь молотый – ½ ч. л.;
- мускатный орех – ½ ч. л.;
- мед – 2 ст. л. по желанию;
Способ приготовления:
1.Печенье превратить в крошку с помощью блендера или скалки.
2.Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
3.Выложить основание в подготовленную форму для выпечки, выровняв бортики и дно.
4.Для начинки смешать в емкости творог, сахар и яйца. Всё хорошо смешать до однородности.
5.Добавляем в массу ванильный экстракт и сливки, взбить с помощью блендера.
6.Добавить крахмал и хорошо перемешать.
7.Разделить начинку на 2 равномерные части. Во вторую часть добавить все пряности и мед по желанию.
8. Вылить начинку поочередно на песочное основание. Напоследок можно сделать узоры бамбуковой палочкой.
9. Выпекать чизкейк в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.
10. Оставить чизкейк в духовке до полного охлаждения.
11.Украсить выпечку карамелью и имбирными пряниками.