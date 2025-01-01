Станет украшением праздничного стола: как приготовить чизкейк "Имбирный пряник" (видео)

Эффектный и красивый десерт

В новогодние праздники вместе с детьми можно приготовить имбирные пряники. А если времени не так много, но хочется полакомиться вкусненьким, также стоит обратить внимание на чизкейк "Имбирный пряник".

Готовится такое блюдо еще проще, чем сами пряники и получается очень вкусным и эффектным. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "ev.malinevska".

Как приготовить чизкейк "Имбирный пряник"

Ингредиенты для основания:

печенье – 250-270 г;

сливочное масло – 90 г;

корица – 1 ч. л. по желанию;

Ингредиенты для начинки:

творог – 400 гр

сахар – 100 г;

яйца – 2 шт.;

сливки 33% — 150 мл;

экстракт ванили;

крахмал кукурузный – 1 ч. л.;

корица – 1 ч. л.;

имбирь молотый – ½ ч. л.;

мускатный орех – ½ ч. л.;

мед – 2 ст. л. по желанию;

Способ приготовления:

1.Печенье превратить в крошку с помощью блендера или скалки.

2.Добавить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

3.Выложить основание в подготовленную форму для выпечки, выровняв бортики и дно.

4.Для начинки смешать в емкости творог, сахар и яйца. Всё хорошо смешать до однородности.

5.Добавляем в массу ванильный экстракт и сливки, взбить с помощью блендера.

6.Добавить крахмал и хорошо перемешать.

7.Разделить начинку на 2 равномерные части. Во вторую часть добавить все пряности и мед по желанию.

8. Вылить начинку поочередно на песочное основание. Напоследок можно сделать узоры бамбуковой палочкой.

9. Выпекать чизкейк в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут.

10. Оставить чизкейк в духовке до полного охлаждения.

11.Украсить выпечку карамелью и имбирными пряниками.