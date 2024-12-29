Ніжні та ароматні пряники на Новий рік: як приготувати їх найпростіше (відео)
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Рецепт ароматних пряників до зимових свят
На зимові свята хочеться тішити себе та близьких ароматною випічкою. Ми розповідали, як приготувати німецький яблучний пиріг. Тепер ділимось рецептом ароматних імбирних пряників з шоколадом.
Рецептом поділився кухар та учасник "МайстерШеф" Вадим Бжежинський у своєму кулінарному блозі pava_vb. Їх зовсім нескладно приготувати.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 450 г
- вершкове масло — 100 г
- цукор — 100 г
- мед — 100 г
- яйце — 1 шт
- яєчний жовток — 2 шт
- какао — 50 г
- кориця — 1.5 ч. л.
- сода — 2 ч. л.
- імбир сухий — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- В каструльці змішуємо цукор, мед та какао. Нагріваємо до розчинення цукру, додаємо спеції. Всипаємо соду та перемішуємо. Знімаємо з вогню.
- Поступово, не перестаючи помішувати, додаємо кубиками вершкове масло. Даємо трохи охолонути. Тоді вмішуємо яйця.
- Основу для тіста, що охолола, перекладаємо у миску, де буде зручно місити тісто. Вмішуємо борошно та замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо його плівкою — нехай 15 хвилин відпочине.
- Тонко розкочуємо його між шарами пергаменту. Вирізаємо формами печиво. Забираємо залишки.
- Печиво на пергаменті кладемо в деко. Ставимо в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо 8-10 хвилин.
За бажанням готові пряники можна прикрасити глазуррю, хоч вони і так надзвичайно смачні та ароматні. Також ми ділились рецептом смачного десерту "Пташине молоко".