Ніжні та ароматні пряники на Новий рік: як приготувати їх найпростіше (відео)

Рецепт ароматних пряників до зимових свят

На зимові свята хочеться тішити себе та близьких ароматною випічкою. Ми розповідали, як приготувати німецький яблучний пиріг. Тепер ділимось рецептом ароматних імбирних пряників з шоколадом.

Рецептом поділився кухар та учасник "МайстерШеф" Вадим Бжежинський у своєму кулінарному блозі pava_vb. Їх зовсім нескладно приготувати.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 450 г

вершкове масло — 100 г

цукор — 100 г

мед — 100 г

яйце — 1 шт

яєчний жовток — 2 шт

какао — 50 г

кориця — 1.5 ч. л.

сода — 2 ч. л.

імбир сухий — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

В каструльці змішуємо цукор, мед та какао. Нагріваємо до розчинення цукру, додаємо спеції. Всипаємо соду та перемішуємо. Знімаємо з вогню. Поступово, не перестаючи помішувати, додаємо кубиками вершкове масло. Даємо трохи охолонути. Тоді вмішуємо яйця. Основу для тіста, що охолола, перекладаємо у миску, де буде зручно місити тісто. Вмішуємо борошно та замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо його плівкою — нехай 15 хвилин відпочине. Тонко розкочуємо його між шарами пергаменту. Вирізаємо формами печиво. Забираємо залишки. Печиво на пергаменті кладемо в деко. Ставимо в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо 8-10 хвилин.

За бажанням готові пряники можна прикрасити глазуррю, хоч вони і так надзвичайно смачні та ароматні. Також ми ділились рецептом смачного десерту "Пташине молоко".