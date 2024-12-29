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Ніжні та ароматні пряники на Новий рік: як приготувати їх найпростіше (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже ароматні пряники з шоколадом
Дуже ароматні пряники з шоколадом. Фото Скриншот з відео

Рецепт ароматних пряників до зимових свят

На зимові свята хочеться тішити себе та близьких ароматною випічкою. Ми розповідали, як приготувати німецький яблучний пиріг. Тепер ділимось рецептом ароматних імбирних пряників з шоколадом.

Рецептом поділився кухар та учасник "МайстерШеф" Вадим Бжежинський у своєму кулінарному блозі pava_vb. Їх зовсім нескладно приготувати.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 450 г
  • вершкове масло — 100 г
  • цукор — 100 г
  • мед — 100 г
  • яйце — 1 шт
  • яєчний жовток — 2 шт
  • какао — 50 г
  • кориця — 1.5 ч. л.
  • сода — 2 ч. л.
  • імбир сухий — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. В каструльці змішуємо цукор, мед та какао. Нагріваємо до розчинення цукру, додаємо спеції. Всипаємо соду та перемішуємо. Знімаємо з вогню.
  2. Поступово, не перестаючи помішувати, додаємо кубиками вершкове масло. Даємо трохи охолонути. Тоді вмішуємо яйця.
  3. Основу для тіста, що охолола, перекладаємо у миску, де буде зручно місити тісто. Вмішуємо борошно та замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо його плівкою — нехай 15 хвилин відпочине.
  4. Тонко розкочуємо його між шарами пергаменту. Вирізаємо формами печиво. Забираємо залишки.
  5. Печиво на пергаменті кладемо в деко. Ставимо в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо 8-10 хвилин.

За бажанням готові пряники можна прикрасити глазуррю, хоч вони і так надзвичайно смачні та ароматні. Також ми ділились рецептом смачного десерту "Пташине молоко".

Теги:
#Рецепт #Імбир #Печиво #Шоколад #Випічка