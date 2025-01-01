Беремо хурму і готуємо найшвидшу святкову закуску: простий рецепт (відео)

Такі брускети можна ставити на будь-який святковий стіл

Гостей хочеться пригощати чимось красивим і вишуканим. Ми ділились рецептом екзотичного салату з ананасом. Тепер розповімо, як приготувати фантастично смачну закуску з хурмою.

Такі брускети — чудовий спосіб здивувати своїх гостей. Солодкість і легка терпкість хурми відтіняє насичений смак хамону та ніжність крем сиру. А приготувати цю страву можна надзвичайно легко. Рецептом поділились у кулінарному блозі irina_dietolog1980.

Інгредієнти:

Хурма — 1 шт

Багет — 1 шт

Хамон — 50 г

Крем-сир — до смаку

Бальзамічний крем — до смаку

Спосіб приготування:

Багет нарізаємо на шматочки. Робимо їх рівномірної товщини. Обсмажуємо в духовці або на сковороді до золотистої скоринки з обох боків. Хліб на деякий час відставляємо — він повинен охолонути. Тим часом кожен слайс хамону нарізаємо на кілька частин. Хурму миємо, просушуємо паперовими рушниками та ріжемо навпіл. Потім кожну половинку нарізаємо тонесенькими слайсами. Коли всі підготовчі роботи проведені, можна збирати закуску. Якщо плануємо підготувати все заздалегідь, можна зробити це все, а вже складати брускети безпосередньо перед подачею. Кожем шматочок багета змащуємо тонким шаром крем-сиру. Шматочок хамону скучуємо в спіраль і викладаємо на сир. Поруч кладемо слайс хурми. Так чинимо з усіма бутербродами. Також до смаку можна збризнути готові брускети бальзамічним кремом.

Рецепт цієї закуски надзвичайно простий, а поєднання смаків — фантастичне. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.