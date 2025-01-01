Беремо хурму і готуємо найшвидшу святкову закуску: простий рецепт (відео)
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Такі брускети можна ставити на будь-який святковий стіл
Гостей хочеться пригощати чимось красивим і вишуканим. Ми ділились рецептом екзотичного салату з ананасом. Тепер розповімо, як приготувати фантастично смачну закуску з хурмою.
Такі брускети — чудовий спосіб здивувати своїх гостей. Солодкість і легка терпкість хурми відтіняє насичений смак хамону та ніжність крем сиру. А приготувати цю страву можна надзвичайно легко. Рецептом поділились у кулінарному блозі irina_dietolog1980.
Інгредієнти:
- Хурма — 1 шт
- Багет — 1 шт
- Хамон — 50 г
- Крем-сир — до смаку
- Бальзамічний крем — до смаку
Спосіб приготування:
- Багет нарізаємо на шматочки. Робимо їх рівномірної товщини. Обсмажуємо в духовці або на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.
- Хліб на деякий час відставляємо — він повинен охолонути. Тим часом кожен слайс хамону нарізаємо на кілька частин. Хурму миємо, просушуємо паперовими рушниками та ріжемо навпіл. Потім кожну половинку нарізаємо тонесенькими слайсами.
- Коли всі підготовчі роботи проведені, можна збирати закуску. Якщо плануємо підготувати все заздалегідь, можна зробити це все, а вже складати брускети безпосередньо перед подачею.
- Кожем шматочок багета змащуємо тонким шаром крем-сиру. Шматочок хамону скучуємо в спіраль і викладаємо на сир. Поруч кладемо слайс хурми.
- Так чинимо з усіма бутербродами. Також до смаку можна збризнути готові брускети бальзамічним кремом.
Рецепт цієї закуски надзвичайно простий, а поєднання смаків — фантастичне. Також ми розповідали, як запекти цілу качку.