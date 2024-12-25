Як спекти цілу качку до святкової вечері: рецепт соковитого м'яса (відео)

Секрет смаку — у використанні соляного розчину

На святковий стіл хочеться ставити щось по-справжньому смачне. Ми ділились рецептом апетитного салату з куркою і без майонезу. Тепер розповімо, як запекти цілу качку до святкової вечері.

Кулінарна блогерка під ніком roza_sashka стверджує, що саме з цим методом приготування качка виходить ідеальною. Секрет у тому, щоб замочити її у соляному розчині на ніч.

Інгредієнти:

Качка — 1 шт

Сіль (2 столові ложки на кожен літр води)

Соєвий соус (для маринаду)

Спеції — до смаку

Апельсин — 1 шт (сік та цедра)

Яблука — до смаку

Картопля — до смаку

Для запікання та глазурування:

Мед

Майонез

Вода

Спосіб приготування:

Заздалегідь, бажано на ніч, покладіть качку в холодну воду. Кількість солі – 2 ложки на кожен літр води. Цей етап допоможе зробити м'ясо більш ніжним. Вранці злийте воду, промийте качку та замаринуйте її. Для маринаду можна використовувати різні інгредієнти, які є під рукою: соєвий соус, улюблені спеції, сіль. Для додаткового аромату слід додати свіжовичавлений апельсиновий сік або натерти качку цедрою. Всередину качки покладіть яблука та картоплю. Залиште пташку маринуватися на кілька годин, а якщо є час, то можна й на ніч. Помістіть замариновану качку в рукав для запікання. Поставте качку в розігріту до 120-140°C духовку на 2,5-3 години. Чим нижча температура та довший час запікання, тим ніжнішим вийде м'ясо. Якщо у вас є достатньо часу, можна запікати при 110°C протягом 4-5 годин. Під час запікання підливайте воду на деко, щоб уникнути пригорання та створити пару, яка зробить м'ясо ще соковитішим. За 15-20 хвилин до готовності змішайте мед та майонез (або соєвий соус) у рівних пропорціях. Дістаньте качку з духовки, змастіть її цією сумішшю та поверніть назад для утворення апетитної скоринки.

Саме так птиця виходить дуже ароматною, ніжною та смачною. Також ми ділились вдалим рецептом картоплі, яка стане для пташки ідеальним гарніром.