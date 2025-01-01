Берем хурму и готовим самую быструю праздничную закуску: простой рецепт (видео)

Такие брускеты можно ставить на любой праздничный стол

Гостей хочется угощать чем-нибудь красивым и изысканным. Мы делились рецептом экзотического салата с ананасом. Теперь расскажем, как приготовить фантастически вкусную закуску с хурмой.

Такие брускеты – отличный способ удивить своих гостей. Сладость и легкая терпкость хурмы оттеняет насыщенный вкус хамона и крем нежность сыра. А приготовить это блюдо можно очень легко. Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980.

Ингредиенты:

Хурма — 1 шт

Багет – 1 шт

Хамон — 50 г

Крем-сыр — по вкусу

Бальзамический крем — по вкусу

Способ приготовления:

Багет нарезаем на кусочки. Делаем их равномерной толщины. Обжариваем в духовке или на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Хлеб на время отставляем — он должен остыть. Тем временем каждый слайс хамона нарезаем на несколько частей. Когда все подготовительные работы проведены, можно собирать закуску. Кожем кусочек багета смазываем тонким слоем крем-сыра. Кусок хамона скучаем в спираль и выкладываем на творог. Так поступаем со всеми бутербродами. Также по вкусу можно сбрызнуть готовые брускеты бальзамическим кремом.

Рецепт этой закуски очень прост, а сочетание вкусов – фантастическое. Также мы рассказывали, как запечь утку.