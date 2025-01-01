Укр

Берем хурму и готовим самую быструю праздничную закуску: простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный рецепт закуски
Прекрасный рецепт закуски. Фото shuba.life

Такие брускеты можно ставить на любой праздничный стол

Гостей хочется угощать чем-нибудь красивым и изысканным. Мы делились рецептом экзотического салата с ананасом. Теперь расскажем, как приготовить фантастически вкусную закуску с хурмой.

Такие брускеты – отличный способ удивить своих гостей. Сладость и легкая терпкость хурмы оттеняет насыщенный вкус хамона и крем нежность сыра. А приготовить это блюдо можно очень легко. Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980.

Ингредиенты:

  • Хурма — 1 шт
  • Багет – 1 шт
  • Хамон — 50 г
  • Крем-сыр — по вкусу
  • Бальзамический крем — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Багет нарезаем на кусочки. Делаем их равномерной толщины. Обжариваем в духовке или на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
  2. Хлеб на время отставляем — он должен остыть. Тем временем каждый слайс хамона нарезаем на несколько частей.
  3. Когда все подготовительные работы проведены, можно собирать закуску.
  4. Кожем кусочек багета смазываем тонким слоем крем-сыра. Кусок хамона скучаем в спираль и выкладываем на творог.
  5. Так поступаем со всеми бутербродами. Также по вкусу можно сбрызнуть готовые брускеты бальзамическим кремом.

Рецепт этой закуски очень прост, а сочетание вкусов – фантастическое. Также мы рассказывали, как запечь утку.

Теги:
#Рецепт #Хурма #Бутерброд #Закуска