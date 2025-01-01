Для цього ароматного печива вам знадобиться одне яйце: пахуча смакота на Новий рік (відео)

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Як приготувати ароматне печиво з прянощами
Солодощі не обов’язково повинні забирати у вас час, якщо ви вирішили приготувати їх власноруч. Ми розповідали, як зробити простий тортик без випікання. Тепер ділимось рецептом ароматного печива з прянощами.
Як його готувати, розповіли у кулінарному блозі anetka_sb. Це печиво виходить неймовірно смачним, ще й легко готується. Тісто дуже пластичне і просте в роботі.
Інгредієнти:
- Цукор — 200 г
- Вода — 175 г
- Масло вершкове — 90 г
- Прянощі (кориця, мускатний горіх) — 2,5 г
- Сіль — 2,5 г
- Сода — 2,5 г
- Жовток — 10 г
- Борошно — 340 г
Спосіб приготування:
- У досить велику каструлю насипаємо цукор. Ставимо на плиту, робимо вогонь, трохи вищий за середній, і варимо суху карамель. Вона повинна вийти однорідна та прозора.
- Обережно вливаємо окріп. В ідеалі у вас на одній конфорці гріється карамель, на іншій кипить вода. Вливаємо в кілька порцій і перемішуємо дерев’яною лопаткою. Маса повинна вийти рідка і прозора.
- Додаємо невеликі кубики вершкового масла. Додаємо соду, сіль та прянощі, не перестаючи перемішувати. Коли маса почне силь пінитися, ще трохи помішаємо та знімаємо з вогню.
- Додаємо 80 г борошна. Замішкємо тісто, вводимо жовток. Вводимо решту борошна та замішуємо щільне тісто. Загортаємо його в харчову плівку і кладемо у холодильник, хоча б на 3-4 години.
- Розкочуємо тісто. Вирізаємо бажані фігурки та випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці. Випікаємо приблизно 9-12 хвилин. Вони добре підіймаються.
Можна їх прикрасити, а можна і залишити, як є — вони все одно неймовірно смачні. Також ми ділились рецептом домашнього згущеного молока.