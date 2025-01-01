Для цього ароматного печива вам знадобиться одне яйце: пахуча смакота на Новий рік (відео)

Як приготувати ароматне печиво з прянощами

Солодощі не обов’язково повинні забирати у вас час, якщо ви вирішили приготувати їх власноруч. Ми розповідали, як зробити простий тортик без випікання. Тепер ділимось рецептом ароматного печива з прянощами.

Як його готувати, розповіли у кулінарному блозі anetka_sb. Це печиво виходить неймовірно смачним, ще й легко готується. Тісто дуже пластичне і просте в роботі.

Інгредієнти:

Цукор — 200 г

Вода — 175 г

Масло вершкове — 90 г

Прянощі (кориця, мускатний горіх) — 2,5 г

Сіль — 2,5 г

Сода — 2,5 г

Жовток — 10 г

Борошно — 340 г

Спосіб приготування:

У досить велику каструлю насипаємо цукор. Ставимо на плиту, робимо вогонь, трохи вищий за середній, і варимо суху карамель. Вона повинна вийти однорідна та прозора. Обережно вливаємо окріп. В ідеалі у вас на одній конфорці гріється карамель, на іншій кипить вода. Вливаємо в кілька порцій і перемішуємо дерев’яною лопаткою. Маса повинна вийти рідка і прозора. Додаємо невеликі кубики вершкового масла. Додаємо соду, сіль та прянощі, не перестаючи перемішувати. Коли маса почне силь пінитися, ще трохи помішаємо та знімаємо з вогню. Додаємо 80 г борошна. Замішкємо тісто, вводимо жовток. Вводимо решту борошна та замішуємо щільне тісто. Загортаємо його в харчову плівку і кладемо у холодильник, хоча б на 3-4 години. Розкочуємо тісто. Вирізаємо бажані фігурки та випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці. Випікаємо приблизно 9-12 хвилин. Вони добре підіймаються.

Можна їх прикрасити, а можна і залишити, як є — вони все одно неймовірно смачні. Також ми ділились рецептом домашнього згущеного молока.