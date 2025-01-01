Для этого ароматного печенья вам понадобится одно яйцо: вкуснятина очень просто (видео)

Как приготовить ароматное печенье с пряностями

Сладости не обязательно должны забирать у вас время, если вы решили приготовить их собственноручно. Мы рассказывали, как сделать простой тортик без выпекания.

Как его готовить, рассказали в кулинарном блоге anetka_sb. Это печенье получается невероятно вкусным, еще легко готовится. Тесто очень пластичное и простое в работе.

Ингредиенты:

Сахар — 200 г

Вода — 175 г

Масло сливочное — 90 г

Пряности (корица, мускатный орех) — 2,5 г

Соль — 2,5 г

Сода — 2,5 г

Желток — 10 г

Мука — 340 г

Способ приготовления:

В достаточно большую кастрюлю насыпаем сахар. Ставим на плиту, делаем огонь, немного выше среднего, и варим сухую карамель. Она должна получиться однородная и прозрачная. Осторожно вливаем кипяток. В идеале у вас на одной конфорке греется карамель, на другой кипит вода. Вливаем в несколько порций и перемешиваем деревянной лопаткой. Масса должна получиться жидкая и прозрачная. Добавляем маленькие кубики сливочного масла. Добавляем соду, соль и пряности, не переставая перемешивать. Когда масса начнет пениться, еще немного помешаем и снимаем с огня. Добавляем 80 г муки. Замешиваем тесто, вводим желток. Вводим оставшуюся муку и замешиваем плотное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник, хотя бы на 3-4 часа. Раскатываем тесто. Вырезаем желаемые фигурки и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке. Выпекаем примерно 9-12 минут. Они хорошо поднимаются.

Можно их украсить, а можно и оставить, как есть – они все равно невероятно вкусные. Также мы делились рецептом домашней сгущенки.