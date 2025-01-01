Для этого ароматного печенья вам понадобится одно яйцо: вкуснятина очень просто (видео)
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Как приготовить ароматное печенье с пряностями
Сладости не обязательно должны забирать у вас время, если вы решили приготовить их собственноручно. Мы рассказывали, как сделать простой тортик без выпекания.
Как его готовить, рассказали в кулинарном блоге anetka_sb. Это печенье получается невероятно вкусным, еще легко готовится. Тесто очень пластичное и простое в работе.
Ингредиенты:
- Сахар — 200 г
- Вода — 175 г
- Масло сливочное — 90 г
- Пряности (корица, мускатный орех) — 2,5 г
- Соль — 2,5 г
- Сода — 2,5 г
- Желток — 10 г
- Мука — 340 г
Способ приготовления:
- В достаточно большую кастрюлю насыпаем сахар. Ставим на плиту, делаем огонь, немного выше среднего, и варим сухую карамель. Она должна получиться однородная и прозрачная.
- Осторожно вливаем кипяток. В идеале у вас на одной конфорке греется карамель, на другой кипит вода. Вливаем в несколько порций и перемешиваем деревянной лопаткой. Масса должна получиться жидкая и прозрачная.
- Добавляем маленькие кубики сливочного масла. Добавляем соду, соль и пряности, не переставая перемешивать. Когда масса начнет пениться, еще немного помешаем и снимаем с огня.
- Добавляем 80 г муки. Замешиваем тесто, вводим желток. Вводим оставшуюся муку и замешиваем плотное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник, хотя бы на 3-4 часа.
- Раскатываем тесто. Вырезаем желаемые фигурки и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке. Выпекаем примерно 9-12 минут. Они хорошо поднимаются.
Можно их украсить, а можно и оставить, как есть – они все равно невероятно вкусные. Также мы делились рецептом домашней сгущенки.