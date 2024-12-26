Згущене молоко можна приготувати вдома за 15 хвилин: утричі смачніше, ніж магазинне (відео)

Апетитну згущівку легко приготувати

Ми розповідали, як приготувати ніжний яблучний пиріг з кремом. Тепер ділимось рецептом домашнього згущеного молока з магазинного молока.

Рецептом поділилась на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Важливо використовувати для цього рецепту саме цукрову пудру, а не цукор — так згущене молоко не зацукрується за кілька днів.

Інгредієнти:

Цукрова пудра – 400 г

Молоко (3,2%) – 400 мл

Вершкове масло (82%) – 40 г

Ванілін – дрібка

Сухе молоко – 100 г (за бажанням)

Спосіб приготування:

У каструлю з товстим дном, об’ємом в 2-3 рази більшим за об’єм інгредієнтів, покладіть вершкове масло, влийте молоко та додайте ванілін. Ретельно перемішайте. Поставте каструлю на максимальний вогонь та доведіть суміш до кипіння. Як тільки молоко почне закипати, зменшіть вогонь до вище середнього та варіть протягом 10-12 хвилин, періодично помішуючи. Консистенція почне змінюватися вже через 5 хвилин варіння, а через 11 хвилин згущене молоко досягне потрібної густоти. Для швидкого охолодження поставте каструлю в миску з холодною водою та додайте лід (за наявності). Якщо льоду немає, використовуйте дуже холодну воду та міняйте її 2-3 рази. Постійно помішуйте суміш, щоб вона охолоджувалась рівномірно. Охолодити потрібно приблизно до температури 20°C. Чим більше охолоджується згущене молоко, тим густішим воно стає. Якщо ви хочете отримати більш насичений молочний смак та білий колір, додайте 100 г сухого молока на етапі охолодження, ретельно перемішуючи до повного розчинення. Накрийте каструлю кришкою та поставте в холодильник.

Коли згущене молоко настоїться в холодильнику, воно стане ще густішим. Також ми розповідали, як приготувати смачний десерт з желе.