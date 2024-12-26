Згущене молоко можна приготувати вдома за 15 хвилин: утричі смачніше, ніж магазинне (відео)
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Апетитну згущівку легко приготувати
Ми розповідали, як приготувати ніжний яблучний пиріг з кремом. Тепер ділимось рецептом домашнього згущеного молока з магазинного молока.
Рецептом поділилась на своєму ютуб-каналі кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Важливо використовувати для цього рецепту саме цукрову пудру, а не цукор — так згущене молоко не зацукрується за кілька днів.
Інгредієнти:
- Цукрова пудра – 400 г
- Молоко (3,2%) – 400 мл
- Вершкове масло (82%) – 40 г
- Ванілін – дрібка
- Сухе молоко – 100 г (за бажанням)
Спосіб приготування:
- У каструлю з товстим дном, об’ємом в 2-3 рази більшим за об’єм інгредієнтів, покладіть вершкове масло, влийте молоко та додайте ванілін. Ретельно перемішайте.
- Поставте каструлю на максимальний вогонь та доведіть суміш до кипіння. Як тільки молоко почне закипати, зменшіть вогонь до вище середнього та варіть протягом 10-12 хвилин, періодично помішуючи. Консистенція почне змінюватися вже через 5 хвилин варіння, а через 11 хвилин згущене молоко досягне потрібної густоти.
- Для швидкого охолодження поставте каструлю в миску з холодною водою та додайте лід (за наявності). Якщо льоду немає, використовуйте дуже холодну воду та міняйте її 2-3 рази.
- Постійно помішуйте суміш, щоб вона охолоджувалась рівномірно. Охолодити потрібно приблизно до температури 20°C. Чим більше охолоджується згущене молоко, тим густішим воно стає.
- Якщо ви хочете отримати більш насичений молочний смак та білий колір, додайте 100 г сухого молока на етапі охолодження, ретельно перемішуючи до повного розчинення. Накрийте каструлю кришкою та поставте в холодильник.
Коли згущене молоко настоїться в холодильнику, воно стане ще густішим. Також ми розповідали, як приготувати смачний десерт з желе.