Доповнення до гарніру або як перекус: такі печінкові міні-тортики сподобаються близьким (відео)
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Можна подати як до вечері, так і до святкового столу
Куряча печінка – це один із найдоступніших за ціною продуктів, який відрізняється своєю корисністю та приємним смаком. Її можна використовувати як основу для приготування апетитних котлет, відбивних, салатів, закусок чи паштетів або ж просто посмажити.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати печінкові міні-тортики. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати міні-тортики з печінки
Інгредієнти:
- куряча печінка – 700 г;
- яйця – 1 шт.;
- сметана – 1 ст. л.;
- спеції для курки – 0,5 ч. л.;
- сіль за смаком;
- борошно – 5 ст. л.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- майонез – 70 мл;
- часник – 3 зуб.;
- зелена цибуля;
- олія для смаження;
Спосіб приготування:
1.Печінку очистити від плівок та перебити у блендері до однорідності.
2.Додати в масу яйце, сметану, сіль та спеції, борошно. Ретельно перемішати до отримання однорідної консистенції.
3.Розігріти сковороду з олією та обсмажте тонкі коржики з обох боків до золотистого кольору.
4.Обсмажити цибулю та моркву. Змішати майонез (сметану) із тертим часником.
5.Викласти порційно по черзі продукти, перемазуючи майонезом із часником та цибулею з морквою.
6.Верхній корж також перемазати майонезом і прикрасити його за бажанням зеленою цибулею.