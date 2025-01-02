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Доповнення до гарніру або як перекус: такі печінкові міні-тортики сподобаються близьким (відео)

Автор
Марія Швець
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Смачно, корисно та дуже естетично
Смачно, корисно та дуже естетично. Фото 1000.menu

Можна подати як до вечері, так і до святкового столу

Куряча печінка – це один із найдоступніших за ціною продуктів, який відрізняється своєю корисністю та приємним смаком. Її можна використовувати як основу для приготування апетитних котлет, відбивних, салатів, закусок чи паштетів або ж просто посмажити.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати печінкові міні-тортики. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати міні-тортики з печінки

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 700 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • спеції для курки – 0,5 ч. л.;
  • сіль за смаком;
  • борошно – 5 ст. л.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • майонез – 70 мл;
  • часник – 3 зуб.;
  • зелена цибуля;
  • олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Печінку очистити від плівок та перебити у блендері до однорідності.

2.Додати в масу яйце, сметану, сіль та спеції, борошно. Ретельно перемішати до отримання однорідної консистенції.

3.Розігріти сковороду з олією та обсмажте тонкі коржики з обох боків до золотистого кольору.

4.Обсмажити цибулю та моркву. Змішати майонез (сметану) із тертим часником.

5.Викласти порційно по черзі продукти, перемазуючи майонезом із часником та цибулею з морквою.

6.Верхній корж також перемазати майонезом і прикрасити його за бажанням зеленою цибулею.

Теги:
#Печінка #Закуска #Готуємо вдома