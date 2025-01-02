Доповнення до гарніру або як перекус: такі печінкові міні-тортики сподобаються близьким (відео)

Можна подати як до вечері, так і до святкового столу

Куряча печінка – це один із найдоступніших за ціною продуктів, який відрізняється своєю корисністю та приємним смаком. Її можна використовувати як основу для приготування апетитних котлет, відбивних, салатів, закусок чи паштетів або ж просто посмажити.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати печінкові міні-тортики. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати міні-тортики з печінки

Інгредієнти:

куряча печінка – 700 г;

яйця – 1 шт.;

сметана – 1 ст. л.;

спеції для курки – 0,5 ч. л.;

сіль за смаком;

борошно – 5 ст. л.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

майонез – 70 мл;

часник – 3 зуб.;

зелена цибуля;

олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Печінку очистити від плівок та перебити у блендері до однорідності.

2.Додати в масу яйце, сметану, сіль та спеції, борошно. Ретельно перемішати до отримання однорідної консистенції.

3.Розігріти сковороду з олією та обсмажте тонкі коржики з обох боків до золотистого кольору.

4.Обсмажити цибулю та моркву. Змішати майонез (сметану) із тертим часником.

5.Викласти порційно по черзі продукти, перемазуючи майонезом із часником та цибулею з морквою.

6.Верхній корж також перемазати майонезом і прикрасити його за бажанням зеленою цибулею.