Дополнение к гарниру или как перекус: такие печеночные мини-тортики понравятся близким (видео)

Можно подать как к ужину, так и к праздничному столу

Куриная печень – это один из самых доступных по цене продуктов, отличающийся своей полезностью и приятным вкусом. Ее можно использовать как основу для приготовления аппетитных котлет, отбивных, салатов, закусок или паштетов или просто пожарить.

Сегодня мы предлагаем приготовить печеночные мини-тортики. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить мини-тортики из печени

Ингредиенты:

куриная печень – 700 г;

яйца – 1 шт.;

сметана – 1 ст. л.;

специи для курицы – 0,5 ч. л.;

соль по вкусу;

мука – 5 ст. л.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

майонез – 70 мл;

чеснок – 3 зуб.;

зеленый лук;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Печень очистить от пленок и перебить в блендере до однородности.

2.Добавить в массу яйцо, сметану, соль и специи, муку. Тщательно перемешать до получения однородной консистенции.

3. Разогреть сковороду с маслом и обжарьте тонкие лепешки с обеих сторон до золотистого цвета.

4.Обжарить лук и морковь. Смешать майонез (сметану) с тертым чесноком.

5. Выложить порционно поочередно продукты, перемазывая майонезом с чесноком и луком с морковью.

6. Верхний корж также перемазать майонезом и украсить его по желанию зеленым луком.