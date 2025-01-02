Дополнение к гарниру или как перекус: такие печеночные мини-тортики понравятся близким (видео)
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Можно подать как к ужину, так и к праздничному столу
Куриная печень – это один из самых доступных по цене продуктов, отличающийся своей полезностью и приятным вкусом. Ее можно использовать как основу для приготовления аппетитных котлет, отбивных, салатов, закусок или паштетов или просто пожарить.
Сегодня мы предлагаем приготовить печеночные мини-тортики. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить мини-тортики из печени
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 г;
- яйца – 1 шт.;
- сметана – 1 ст. л.;
- специи для курицы – 0,5 ч. л.;
- соль по вкусу;
- мука – 5 ст. л.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- майонез – 70 мл;
- чеснок – 3 зуб.;
- зеленый лук;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1.Печень очистить от пленок и перебить в блендере до однородности.
2.Добавить в массу яйцо, сметану, соль и специи, муку. Тщательно перемешать до получения однородной консистенции.
3. Разогреть сковороду с маслом и обжарьте тонкие лепешки с обеих сторон до золотистого цвета.
4.Обжарить лук и морковь. Смешать майонез (сметану) с тертым чесноком.
5. Выложить порционно поочередно продукты, перемазывая майонезом с чесноком и луком с морковью.
6. Верхний корж также перемазать майонезом и украсить его по желанию зеленым луком.