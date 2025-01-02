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Дополнение к гарниру или как перекус: такие печеночные мини-тортики понравятся близким (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусно, полезно и очень эстетично
Вкусно, полезно и очень эстетично. Фото 1000.menu

Можно подать как к ужину, так и к праздничному столу

Куриная печень – это один из самых доступных по цене продуктов, отличающийся своей полезностью и приятным вкусом. Ее можно использовать как основу для приготовления аппетитных котлет, отбивных, салатов, закусок или паштетов или просто пожарить.

Сегодня мы предлагаем приготовить печеночные мини-тортики. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить мини-тортики из печени

Ингредиенты:

  • куриная печень – 700 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • специи для курицы – 0,5 ч. л.;
  • соль по вкусу;
  • мука – 5 ст. л.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • майонез – 70 мл;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • зеленый лук;
  • масло для жарки;

Способ приготовления:

1.Печень очистить от пленок и перебить в блендере до однородности.

2.Добавить в массу яйцо, сметану, соль и специи, муку. Тщательно перемешать до получения однородной консистенции.

3. Разогреть сковороду с маслом и обжарьте тонкие лепешки с обеих сторон до золотистого цвета.

4.Обжарить лук и морковь. Смешать майонез (сметану) с тертым чесноком.

5. Выложить порционно поочередно продукты, перемазывая майонезом с чесноком и луком с морковью.

6. Верхний корж также перемазать майонезом и украсить его по желанию зеленым луком.

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#Печень #Закуска #Готовим дома