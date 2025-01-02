Идеальная закуска на любой бюджет: чем вкусно нафаршировать яйца (видео)

Простая закуска в приготовлении

Новогодние праздники подходят к концу, однако идеи интересных и вкусных рецептов актуальны каждый день. К примеру, на завтрак можно подать блины со сливочным сыром и икрой, а в качестве закуски приготовить фаршированные яйца с грибами.

Всего несколько ингредиентов и бюджетных продуктов – и объедение на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lehko_gotuvaty".

Как приготовить яйца фаршированные грибами

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.;

шампиньоны – 250 г;

лук – 1 шт.;

соль, перец по вкусу;

майонез;

зелень для украшения;

растительное масло для обжарки;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить.

2.Лук мелко порезать.

3.Поджарить на масле.

4.Порезать шампиньоны.

5.Добавить к луку.

6.Яйца разрезать на половинки и вынуть желтки в отдельную емкость.

7.Готовую поджарку из грибов добавить в желтки.

8.Добавить соль и перец.

9.Добавить майонез и хорошо перемешать.

10. Выложить начинку в половинки яиц. Украсить зеленью сверху.