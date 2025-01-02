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Идеальная закуска на любой бюджет: чем вкусно нафаршировать яйца (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинально, эффектно, аппетитно
Оригинально, эффектно, аппетитно. Фото 1000.menu

Простая закуска в приготовлении

Новогодние праздники подходят к концу, однако идеи интересных и вкусных рецептов актуальны каждый день. К примеру, на завтрак можно подать блины со сливочным сыром и икрой, а в качестве закуски приготовить фаршированные яйца с грибами.

Всего несколько ингредиентов и бюджетных продуктов – и объедение на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lehko_gotuvaty".

Как приготовить яйца фаршированные грибами

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.;
  • шампиньоны – 250 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль, перец по вкусу;
  • майонез;
  • зелень для украшения;
  • растительное масло для обжарки;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить.

2.Лук мелко порезать.

3.Поджарить на масле.

4.Порезать шампиньоны.

5.Добавить к луку.

6.Яйца разрезать на половинки и вынуть желтки в отдельную емкость.

7.Готовую поджарку из грибов добавить в желтки.

8.Добавить соль и перец.

9.Добавить майонез и хорошо перемешать.

10. Выложить начинку в половинки яиц. Украсить зеленью сверху.

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#Грибы #Готовим дома #Яйця