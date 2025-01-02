Идеальная закуска на любой бюджет: чем вкусно нафаршировать яйца (видео)
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Простая закуска в приготовлении
Новогодние праздники подходят к концу, однако идеи интересных и вкусных рецептов актуальны каждый день. К примеру, на завтрак можно подать блины со сливочным сыром и икрой, а в качестве закуски приготовить фаршированные яйца с грибами.
Всего несколько ингредиентов и бюджетных продуктов – и объедение на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lehko_gotuvaty".
Как приготовить яйца фаршированные грибами
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.;
- шампиньоны – 250 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- майонез;
- зелень для украшения;
- растительное масло для обжарки;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить.
2.Лук мелко порезать.
3.Поджарить на масле.
4.Порезать шампиньоны.
5.Добавить к луку.
6.Яйца разрезать на половинки и вынуть желтки в отдельную емкость.
7.Готовую поджарку из грибов добавить в желтки.
8.Добавить соль и перец.
9.Добавить майонез и хорошо перемешать.
10. Выложить начинку в половинки яиц. Украсить зеленью сверху.