Вийде соковитою і з золотистою скоринкою: як смачно приготувати курку (відео)

Страва виходить ніжною та ароматною

Для приготування смачного курячого м’яса з апетитною хрусткою скоринкою не потрібно витрачати багато часу. Проте запечена курка завжди виглядає вишукано і стане чудовою окрасою навіть святкового столу.

Щоб скоринка була ідеально хрумкою, а м’ясо залишалося соковитим, важливо правильно приготувати маринад. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lady.stegantseva_".

Як приготувати курку гриль у духовці

Інгредієнти:

соус барбекю;

соєвий соус;

соус теріякі;

сіль;

паприка копчена;

часник;

Спосіб приготування:

1.Курку помити та витерти паперовими рушниками.

2.У глибокій мисці поєднати всі інгредієнти для маринаду та ретельно перемішати.

3.Змастити курку маринадом та зробити на ній надрізи, залишити трішки соусу.

4.Викласти на застелене пергаментом деко. Відправити випікатись у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 35 хвилин.

5.Вийняти курку та змастити її соусом, що залишився.

6.Випікаємо курку ще протягом 10 хвилин та подати до столу.