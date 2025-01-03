Получится сочной и с золотистой корочкой: как вкусно приготовить курицу (видео)

Блюдо получается нежным и ароматным

Для приготовления вкусного куриного мяса с аппетитной хрустящей корочкой не нужно тратить много времени. Однако запеченная курица всегда выглядит изысканно и станет великолепным украшением даже праздничного стола.

Чтобы корочка была идеально хрустящей, а мясо оставалось сочным, важно правильно приготовить маринад. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".

Как приготовить курицу гриль в духовке

Ингредиенты:

соус барбекю;

соевый соус;

соус терияки;

соль;

паприка копченая;

чеснок;

Способ приготовления:

1.Курку помыть и вытереть бумажными полотенцами.

2.В глубокой миске соединить все ингредиенты маринада и тщательно перемешать.

3. Смазать курицу маринадом и сделать на ней надрезы, оставить немного соуса.

4.Выложить на застеленный пергаментом противень. Отправить выпекаться в разогретой до 190 градусов духовке в течение 35 минут.

5. Вынуть курицу и смазать ее оставшимся соусом.

6. Выпекаем курицу еще в течение 10 минут и подать на стол.