Получится сочной и с золотистой корочкой: как вкусно приготовить курицу (видео)
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Блюдо получается нежным и ароматным
Для приготовления вкусного куриного мяса с аппетитной хрустящей корочкой не нужно тратить много времени. Однако запеченная курица всегда выглядит изысканно и станет великолепным украшением даже праздничного стола.
Чтобы корочка была идеально хрустящей, а мясо оставалось сочным, важно правильно приготовить маринад. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_lady.stegantseva_".
Как приготовить курицу гриль в духовке
Ингредиенты:
- соус барбекю;
- соевый соус;
- соус терияки;
- соль;
- паприка копченая;
- чеснок;
Способ приготовления:
1.Курку помыть и вытереть бумажными полотенцами.
2.В глубокой миске соединить все ингредиенты маринада и тщательно перемешать.
3. Смазать курицу маринадом и сделать на ней надрезы, оставить немного соуса.
4.Выложить на застеленный пергаментом противень. Отправить выпекаться в разогретой до 190 градусов духовке в течение 35 минут.
5. Вынуть курицу и смазать ее оставшимся соусом.
6. Выпекаем курицу еще в течение 10 минут и подать на стол.