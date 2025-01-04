Такі суші ви ще не їли: приготуйте їх з буряком та оселедцем (відео)

Такі роли здивують близьких

Оселедець і буряк чудово доповнюють один одного, створюючи ідеальну основу для страв типу "Шуба" або інших закусок. Сьогодні ми хочем приготувати оригінальну та смачну страву — роли з цими продуктами.

Така азійська страва приготована по-українськи неодмінно вразить близьких. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "katyamull".

Як приготувати роли з буряком та оселедцем

Інгредієнти:

оселедець;

картопля відварена;

морква відварена;

буряк відварений;

майонез;

зелена цибуля;

Спосіб приготування:

1.Овочі запекти.

2.Буряк нарізати слайсами.

3.Картоплю і моркву натерти.

4.Викласти буряк на харчову плівку, зверху порізаний оселедець, моркву, картоплю, цибулю і загорнути у рулет.

5.Покласти рулет у холодильник, потім нарізати на шматочки.