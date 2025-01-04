Такі суші ви ще не їли: приготуйте їх з буряком та оселедцем (відео)
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Такі роли здивують близьких
Оселедець і буряк чудово доповнюють один одного, створюючи ідеальну основу для страв типу "Шуба" або інших закусок. Сьогодні ми хочем приготувати оригінальну та смачну страву — роли з цими продуктами.
Така азійська страва приготована по-українськи неодмінно вразить близьких. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "katyamull".
Як приготувати роли з буряком та оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець;
- картопля відварена;
- морква відварена;
- буряк відварений;
- майонез;
- зелена цибуля;
Спосіб приготування:
1.Овочі запекти.
2.Буряк нарізати слайсами.
3.Картоплю і моркву натерти.
4.Викласти буряк на харчову плівку, зверху порізаний оселедець, моркву, картоплю, цибулю і загорнути у рулет.
5.Покласти рулет у холодильник, потім нарізати на шматочки.