Такие суши вы еще не ели: приготовьте их со свеклой и селедкой (видео)
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Такие роллы удивят близких
Сельдь и свекла прекрасно дополняют друг друга, создавая идеальное основание для блюд типа "Шуба" или других закусок. Сегодня мы хотим приготовить оригинальное и вкусное блюдо – роллы с этими продуктами.
Такое азиатское блюдо, приготовленное по-украински, непременно поразит близких. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "katyamull".
Как приготовить роллы со свеклой и селедкой
Ингредиенты:
- сельдь;
- картофель отварной;
- морковь отварная;
- свекла отварная;
- майонез;
- зеленый лук;
Способ приготовления:
1.Овощи запечь.
2.Свеклу нарезать слайсами.
3.Картофель и морковь натереть.
4.Выложить свеклу на пищевую пленку, сверху порезанную сельдь, морковь, картофель, лук и завернуть в рулет.
5.Положить рулет в холодильник, затем нарезать на кусочки.