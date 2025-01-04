Такие суши вы еще не ели: приготовьте их со свеклой и селедкой (видео)

Такие роллы удивят близких

Сельдь и свекла прекрасно дополняют друг друга, создавая идеальное основание для блюд типа "Шуба" или других закусок. Сегодня мы хотим приготовить оригинальное и вкусное блюдо – роллы с этими продуктами.

Такое азиатское блюдо, приготовленное по-украински, непременно поразит близких. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "katyamull".

Как приготовить роллы со свеклой и селедкой

Ингредиенты:

сельдь;

картофель отварной;

морковь отварная;

свекла отварная;

майонез;

зеленый лук;

Способ приготовления:

1.Овощи запечь.

2.Свеклу нарезать слайсами.

3.Картофель и морковь натереть.

4.Выложить свеклу на пищевую пленку, сверху порезанную сельдь, морковь, картофель, лук и завернуть в рулет.

5.Положить рулет в холодильник, затем нарезать на кусочки.