Смачна альтернатива торту: приготуйте з печінки рулет (відео)

Просто тане в роті

Печінковий торт – це справжня класика серед закусок, знайома багатьом із дитинства. Наші бабусі часто готували цю страву, щоб здивувати гостей її витонченим виглядом і незвичним смаком. Але що робити, якщо традиційний печінковий торт трохи набрид?

У такому разі ідеальною альтернативою стане печінковий рулет, який відкриє для вас новий погляд на закуску з цього інгредієнта. Рецептом смакоти поділилися на Instagram-сторінці "nisenitnitsia".

Як приготувати печінковий рулет

Інгредієнти для млинців:

печінка куряча – 400 г;

яйця – 3 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

борошно – 4 ст. л.;

молоко – 400 мл;

олія – 3 ст. л.;

Інгредієнти для начинки:

цибуля – 2-3 шт.;

морква – 2-3 шт.;

майонез;

плавлений сирок – 2 шт.;

часник – 3-4 зуб.;

сіль – ½ ч. л.;

Інгредієнти для декору:

майонез;

волоський горіх;

кріп;

Спосіб приготування:

1.Для приготування млинців курячу печінку перебити у блендері.

2.Яйця змішати з сіллю та додати до них печінку.

3.Додати борошно, молоко та олію, ретельно перемішати.

4.Обсмажити на пательні до золотавості з обох сторін.

5.Для приготування начинки подрібнені цибулю та моркву обсмажити на пательні із додаванням олії.

6.У чашу блендера помістити засмажку, плавлені сирки, часник та майонез, ретельно перебити.

7.Сформувати рулет виклавши млинці так, щоб половина другого млинця заходила на половину першого і так далі.

8.Змастити млинці начинкою та загорнути в рулет.

9.Обмотати рулет харчовою плівкою та відправити у холодильник на декілька годин.

10.Готовий рулет обкотити у суміші подрібненої зелені, горіхів та майонезу.