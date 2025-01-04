Вкусная альтернатива торту: приготовьте из печени рулет (видео)
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Просто тает во рту
Печеночный торт – настоящая классика среди закусок, знакомая многим с детства. Наши бабушки часто готовили это блюдо, чтобы удивить гостей его утонченным видом и необычным вкусом. Но что делать, если традиционный печеночный торт немного надоел?
В таком случае идеальной альтернативой станет печеночный рулет, который откроет вам новый взгляд на закуску из этого ингредиента. Рецептом вкусности поделились на Instagram-странице "nisenitnitsia".
Как приготовить печеночный рулет
Ингредиенты для блинов:
- печень куриная – 400 г;
- яйца – 3 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- мука – 4 ст. л.;
- молоко – 400 мл;
- растительно масло – 3 ст. л.;
Ингредиенты для начинки:
- лук – 2-3 шт.;
- морковь – 2-3 шт.;
- майонез;
- плавленый сырок – 2 шт.;
- чеснок – 3-4 зуб.;
- соль – ½ ч. л.;
Ингредиенты для декора:
- майонез;
- грецкий орех;
- укроп;
Способ приготовления:
1.Для приготовления блинов куриную печень перебить в блендере.
2.Яйца смешать с солью и добавить в них печень.
3.Добавить муку, молоко и масло, тщательно перемешать.
4.Обжарить на сковороде до золотистости с обеих сторон.
5.Для приготовления начинки измельченные лук и морковь обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.
6.В чашу блендера поместить зажарку, плавленые сырки, чеснок и майонез, тщательно перебить.
7.Сформировать рулет выложив блины так, чтобы половина второго блина заходила на половину первого и так далее.
8. Смазать блины начинкой и завернуть в рулет.
9. Обмотать рулет пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.
10.Готовый рулет обкатать в смеси измельченной зелени, орехов и майонеза.