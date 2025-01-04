Вкусная альтернатива торту: приготовьте из печени рулет (видео)

Просто тает во рту

Печеночный торт – настоящая классика среди закусок, знакомая многим с детства. Наши бабушки часто готовили это блюдо, чтобы удивить гостей его утонченным видом и необычным вкусом. Но что делать, если традиционный печеночный торт немного надоел?

В таком случае идеальной альтернативой станет печеночный рулет, который откроет вам новый взгляд на закуску из этого ингредиента. Рецептом вкусности поделились на Instagram-странице "nisenitnitsia".

Как приготовить печеночный рулет

Ингредиенты для блинов:

печень куриная – 400 г;

яйца – 3 шт.;

соль – 1 ч. л.;

мука – 4 ст. л.;

молоко – 400 мл;

растительно масло – 3 ст. л.;

Ингредиенты для начинки:

лук – 2-3 шт.;

морковь – 2-3 шт.;

майонез;

плавленый сырок – 2 шт.;

чеснок – 3-4 зуб.;

соль – ½ ч. л.;

Ингредиенты для декора:

майонез;

грецкий орех;

укроп;

Способ приготовления:

1.Для приготовления блинов куриную печень перебить в блендере.

2.Яйца смешать с солью и добавить в них печень.

3.Добавить муку, молоко и масло, тщательно перемешать.

4.Обжарить на сковороде до золотистости с обеих сторон.

5.Для приготовления начинки измельченные лук и морковь обжарить на сковороде с добавлением растительного масла.

6.В чашу блендера поместить зажарку, плавленые сырки, чеснок и майонез, тщательно перебить.

7.Сформировать рулет выложив блины так, чтобы половина второго блина заходила на половину первого и так далее.

8. Смазать блины начинкой и завернуть в рулет.

9. Обмотать рулет пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.

10.Готовый рулет обкатать в смеси измельченной зелени, орехов и майонеза.