Ідеальна заправка до салатів: як приготувати домашній майонез за дві хвилини (відео)

Готується легко та просто

Майонез є незамінним інгредієнтом у багатьох стравах, таких як, наприклад салат із телятини, огірків і буряка. Його додають до закусок, використовують для бутербродів і навіть у випічці.

Щоб бути впевненим у безпечності цього соусу, краще приготувати його вдома. Домашній майонез буде значно смачнішим, а весь процес займе лише дві хвилини, про що розповідають на YouTube-каналі "Смаколик.юа"."

Як приготувати домашній майонез

Інгредієнти:

1 яйце;

0.5 ч.л солі;

1 ч.л цукру;

1 ст.л лимонного соку;

0.5 ч.л гірчиці;

200 мл олії;

Спосіб приготування:

1.У високу посудину викласти яйце кімнатної температури — важливо, щоб жовток залишався цілим.

2.Додати сіль та цукор.

3.Додати лимонний сік.

4.Додати гірчицю.

5.Додати олію без запаху.

6.Жовток накрити ніжкою блендера та почати збивати на найнижчій швидкості.

7.Блендер тримати не рухаючи, допоки не почне з'являтися емульсія.

8.Далі потрібно почати рухати блендер вперед-назад, збільшивши швидкість збивання до максимальної.

9.В кінці рухати блендером так, щоб не залишилося вільної олії.