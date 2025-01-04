Идеальная заправка к салатам: как приготовить домашний майонез за две минуты (видео)
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Готовится легко и просто
Майонез является незаменимым ингредиентом во многих блюдах, таких как, например, салат из телятины, огурцов и свеклы. Его добавляют в закуски, используют для бутербродов и даже в выпечке.
Чтобы быть уверенным в безопасности этого соуса, лучше приготовить его дома. Домашний майонез будет гораздо вкуснее, а весь процесс займет всего две минуты, о чем рассказывают на YouTube-канале "Смаколик.юа".
Как приготовить домашний майонез
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 0.5 ч.л соли;
- 1 ч.л сахара;
- 1 ст.л лимонного сока;
- 0.5 ч.л горчицы;
- 200 мл масла;
Способ приготовления:
1.В высокий сосуд выложить яйцо комнатной температуры — важно, чтобы желток оставался целым.
2.Добавить соль и сахар.
3.Добавить лимонный сок.
4.Добавить горчицу.
5.Добавить масло без запаха.
6.Желток накрыть ножкой блендера и начать взбивать на самой низкой скорости.
7.Блендер держать не двигая, пока не начнет появляться эмульсия.
8. Далее нужно начать двигать блендер вперед-назад, увеличив скорость сбивания до максимальной.
9.В конце двигать блендером так, чтобы не осталось свободного масла.