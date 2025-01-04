Идеальная заправка к салатам: как приготовить домашний майонез за две минуты (видео)

Готовится легко и просто

Майонез является незаменимым ингредиентом во многих блюдах, таких как, например, салат из телятины, огурцов и свеклы. Его добавляют в закуски, используют для бутербродов и даже в выпечке.

Чтобы быть уверенным в безопасности этого соуса, лучше приготовить его дома. Домашний майонез будет гораздо вкуснее, а весь процесс займет всего две минуты, о чем рассказывают на YouTube-канале "Смаколик.юа".

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты:

1 яйцо;

0.5 ч.л соли;

1 ч.л сахара;

1 ст.л лимонного сока;

0.5 ч.л горчицы;

200 мл масла;

Способ приготовления:

1.В высокий сосуд выложить яйцо комнатной температуры — важно, чтобы желток оставался целым.

2.Добавить соль и сахар.

3.Добавить лимонный сок.

4.Добавить горчицу.

5.Добавить масло без запаха.

6.Желток накрыть ножкой блендера и начать взбивать на самой низкой скорости.

7.Блендер держать не двигая, пока не начнет появляться эмульсия.

8. Далее нужно начать двигать блендер вперед-назад, увеличив скорость сбивания до максимальной.

9.В конце двигать блендером так, чтобы не осталось свободного масла.