Наїдяться всі: такі тефтелі готуються швидко та виходять ніжними (відео)

Проста страва, яку люблять з дитинства

Тефтелі – це універсальна страва, яка вражає своєю простотою приготування і бездоганним смаком. Вони стають справжньою окрасою будь-якого столу та миттєво зникають звідти.

Як приготувати тефтелі так, щоб їх просили готувати знову і знову, знає Ліза Глінська. На своєму YouTube-каналі вона детально розповіла, як приготувати страву ідеально.

Як приготувати тефтелі у томатному соусі

Інгредієнти:

500 г яловичого фаршу;

150 г рису (6 ст. л. з гіркою) + 350 мл води (1+3/4 склянки);

3 цибулини (середні);

сіль (за смаком);

перець чорний (за смаком) олія;

50 г манної крупи (2,5 ст. л.);

Для заливки:

300 г томатів (у власному соку) (1,5 склянки);

2 моркви (середні);

2 цибулини (середні);

сіль (за смаком);

вода;

цукор;

Спосіб приготування:

1.Рис викласти у каструлю, залити водою, посолити та варити протягом 15 хвилин на маленькому вогні під закритою кришкою.

2.Вимкнути плиту та залишити рис до повного вистигання.

3.Очистити та нарізати цибулю дрібним кубиком.

4.Обсмажити цибулю на олії, вона повинна злегка підрум'янитися.

5.З'єднати фарш, рис та цибулю, посолити, поперчити та перемішати.

6.Сформувати тефтелі, обваляти в манній крупі та обсмажити на олії по кілька хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

7.Для приготування заливки нарізати моркву соломкою, а цибулю дрібним кубиком.

8.Обсмажити на олії цибулю та моркву, посолити та перемішати.

9.Додати помідори у власному соку та перемішати.

10.Вилити половину заливки на дно каструлі та рівномірно розподілити її. Поверх викласти обсмажені тефтелі.

11.Викласти на тефтелі заливку, що залишилася, і залити в каструлю 50 мл води.

12.Накрити кришкою каструлю і готувати тефтелі 15-20 хвилин.