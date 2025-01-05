Наедятся все: такие тефтели готовятся быстро и получаются нежными (видео)
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Простое блюдо, которое любят с детства
Тефтели – это универсальное блюдо, поражающее своей простотой приготовления и безупречным вкусом. Они становятся настоящим украшением любого стола и мгновенно исчезают оттуда.
Как приготовить тефтели так, чтобы их просили готовить снова и снова, знает Лиза Глинская. На своем YouTube канале она подробно рассказала, как приготовить блюдо идеально.
Как приготовить тефтели в томатном соусе
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша;
- 150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана);
- 3 луковицы (средние);
- соль (по вкусу);
- перец черный (по вкусу) масло;
- 50 г манной крупы (2,5 ст. л.);
Для заливки:
- 300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана);
- 2 моркови (средние);
- 2 луковицы (средние);
- соль (по вкусу);
- вода;
- сахар;
Способ приготовления:
1.Рис выложить в кастрюлю, залить водой, посолить и варить в течение 15 минут на маленьком огне под закрытой крышкой.
2.Выключить плиту и оставить рис до полного остывания.
3.Очистить и нарезать лук мелким кубиком.
4.Обжарить лук на масле, он должен слегка подрумяниться.
5.Соединить фарш, рис и лук, посолить, поперчить и перемешать.
6.Сформировать тефтели, обвалять в манной крупе и обжарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
7.Для приготовления заливки нарезать морковь соломкой, а лук мелким кубиком.
8.Обжарить на растительном масле лук и морковь, посолить и перемешать.
9.Добавить помидоры в собственном соку и перемешать.
10. Вылить половину заливки на дно кастрюли и равномерно распределить ее. Поверх выложить обжаренные тефтели.
11.Выложить на оставшиеся тефтели заливку и залить в кастрюлю 50 мл воды.
12.Накрыть крышкой кастрюлю и готовить тефтели 15-20 минут.