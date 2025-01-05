Наедятся все: такие тефтели готовятся быстро и получаются нежными (видео)

Простое блюдо, которое любят с детства

Тефтели – это универсальное блюдо, поражающее своей простотой приготовления и безупречным вкусом. Они становятся настоящим украшением любого стола и мгновенно исчезают оттуда.

Как приготовить тефтели так, чтобы их просили готовить снова и снова, знает Лиза Глинская. На своем YouTube канале она подробно рассказала, как приготовить блюдо идеально.

Как приготовить тефтели в томатном соусе

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша;

150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана);

3 луковицы (средние);

соль (по вкусу);

перец черный (по вкусу) масло;

50 г манной крупы (2,5 ст. л.);

Для заливки:

300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана);

2 моркови (средние);

2 луковицы (средние);

соль (по вкусу);

вода;

сахар;

Способ приготовления:

1.Рис выложить в кастрюлю, залить водой, посолить и варить в течение 15 минут на маленьком огне под закрытой крышкой.

2.Выключить плиту и оставить рис до полного остывания.

3.Очистить и нарезать лук мелким кубиком.

4.Обжарить лук на масле, он должен слегка подрумяниться.

5.Соединить фарш, рис и лук, посолить, поперчить и перемешать.

6.Сформировать тефтели, обвалять в манной крупе и обжарить на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

7.Для приготовления заливки нарезать морковь соломкой, а лук мелким кубиком.

8.Обжарить на растительном масле лук и морковь, посолить и перемешать.

9.Добавить помидоры в собственном соку и перемешать.

10. Вылить половину заливки на дно кастрюли и равномерно распределить ее. Поверх выложить обжаренные тефтели.

11.Выложить на оставшиеся тефтели заливку и залить в кастрюлю 50 мл воды.

12.Накрыть крышкой кастрюлю и готовить тефтели 15-20 минут.