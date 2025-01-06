Вкусно, сытно, аппетитно: что приготовить из лаваша за 10 минут (видео)
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Жареные трубочки из лаваша с сыром понравятся всем без исключения
Лаваш – универсальная основа для приготовления вкусных закусок в виде рулетов с разными начинками, запеканок и даже десертов. Из него также можно сделать легкую закуску со скумбрией или хрустящие чипсы.
Сегодня мы делимся рецептом аппетитных трубочек из лаваша с сыром и яйцом. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить трубочки из лаваша
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 2-3 листа;
- вареные вкрутую яйца — 5 шт.;
- соль, перец;
- зеленый лук – пучок;
- йогурт или сметана – 2-3 ст.
- сулугуни или моцарелла — 150 г;
- масло – 2-3 ст.
- сливочное масло — 30 г;
Способ приготовления:
1.Натереть яйца, добавить порезанный лук, йогурт туда же, специи и сыр, перемешать.
2. Лаваш порезать на куски, выложить сверху начинку, завернуть.
3.Пожарить трубочки до золотистости.