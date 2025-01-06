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Вкусно, сытно, аппетитно: что приготовить из лаваша за 10 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Хрустящие, с мягкой начинкой – нереально вкусно
Хрустящие, с мягкой начинкой – нереально вкусно. Фото 1000.menu

Жареные трубочки из лаваша с сыром понравятся всем без исключения

Лаваш – универсальная основа для приготовления вкусных закусок в виде рулетов с разными начинками, запеканок и даже десертов. Из него также можно сделать легкую закуску со скумбрией или хрустящие чипсы.

Сегодня мы делимся рецептом аппетитных трубочек из лаваша с сыром и яйцом. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить трубочки из лаваша

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 2-3 листа;
  • вареные вкрутую яйца — 5 шт.;
  • соль, перец;
  • зеленый лук – пучок;
  • йогурт или сметана – 2-3 ст.
  • сулугуни или моцарелла — 150 г;
  • масло – 2-3 ст.
  • сливочное масло — 30 г;

Способ приготовления:

1.Натереть яйца, добавить порезанный лук, йогурт туда же, специи и сыр, перемешать.

2. Лаваш порезать на куски, выложить сверху начинку, завернуть.

3.Пожарить трубочки до золотистости.

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#Сыр #Лаваш #Готовим дома #Яйця