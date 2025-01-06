Вкусно, сытно, аппетитно: что приготовить из лаваша за 10 минут (видео)

Жареные трубочки из лаваша с сыром понравятся всем без исключения

Лаваш – универсальная основа для приготовления вкусных закусок в виде рулетов с разными начинками, запеканок и даже десертов. Из него также можно сделать легкую закуску со скумбрией или хрустящие чипсы.

Сегодня мы делимся рецептом аппетитных трубочек из лаваша с сыром и яйцом. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить трубочки из лаваша

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 2-3 листа;

вареные вкрутую яйца — 5 шт.;

соль, перец;

зеленый лук – пучок;

йогурт или сметана – 2-3 ст.

сулугуни или моцарелла — 150 г;

масло – 2-3 ст.

сливочное масло — 30 г;

Способ приготовления:

1.Натереть яйца, добавить порезанный лук, йогурт туда же, специи и сыр, перемешать.

2. Лаваш порезать на куски, выложить сверху начинку, завернуть.

3.Пожарить трубочки до золотистости.