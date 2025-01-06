Чудова альтернатива звичному пюре: картоплю у сирному соусі з'їдять разом з тарілкою (відео)

Дуже смачна, відрізняється оригінальним смаком, виглядає красиво та апетитно

Недарма картоплю називають другим хлібом, адже з неї можна приготувати стільки смачних страв! З цього овочу роблять пюре, смажать деруни, смажать або тушкують.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати картоплю у сирному соусі. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати картоплю, тушковану у сирному соусі

Інгредієнти

картопля;

морква;

цибуля;

курячі стегна без кістки;

крем-сир;

зелень;

сіль;

перець;

сухий часник;

Спосіб приготування

1.Куряче філе обсмажити на пательні з олією.

2.Додати натерту цибулю та моркву і смажити протягом 10 хвилин.

3.Додати картоплю, нарізану кубиком, та спеції.

4.Залити все водою, додати крем-сир та тушкувати до готовності.