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Чудова альтернатива звичному пюре: картоплю у сирному соусі з'їдять разом з тарілкою (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Оригінальна і проста страва з картоплі в духовці
Оригінальна і проста страва з картоплі в духовці. Фото 1000.menu

Дуже смачна, відрізняється оригінальним смаком, виглядає красиво та апетитно

Недарма картоплю називають другим хлібом, адже з неї можна приготувати стільки смачних страв! З цього овочу роблять пюре, смажать деруни, смажать або тушкують.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати картоплю у сирному соусі. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "tsarlova_n".

Як приготувати картоплю, тушковану у сирному соусі

Інгредієнти

  • картопля;
  • морква;
  • цибуля;
  • курячі стегна без кістки;
  • крем-сир;
  • зелень;
  • сіль;
  • перець;
  • сухий часник;

Спосіб приготування

1.Куряче філе обсмажити на пательні з олією.

2.Додати натерту цибулю та моркву і смажити протягом 10 хвилин.

3.Додати картоплю, нарізану кубиком, та спеції.

4.Залити все водою, додати крем-сир та тушкувати до готовності.

Теги:
#Картопля #Гарнір #Готуємо вдома