Чудова альтернатива звичному пюре: картоплю у сирному соусі з'їдять разом з тарілкою (відео)
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Дуже смачна, відрізняється оригінальним смаком, виглядає красиво та апетитно
Недарма картоплю називають другим хлібом, адже з неї можна приготувати стільки смачних страв! З цього овочу роблять пюре, смажать деруни, смажать або тушкують.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати картоплю у сирному соусі. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "tsarlova_n".
Як приготувати картоплю, тушковану у сирному соусі
Інгредієнти
- картопля;
- морква;
- цибуля;
- курячі стегна без кістки;
- крем-сир;
- зелень;
- сіль;
- перець;
- сухий часник;
Спосіб приготування
1.Куряче філе обсмажити на пательні з олією.
2.Додати натерту цибулю та моркву і смажити протягом 10 хвилин.
3.Додати картоплю, нарізану кубиком, та спеції.
4.Залити все водою, додати крем-сир та тушкувати до готовності.