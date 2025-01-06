Прекрасная альтернатива привычному пюре: картошку в сырном соусе съедят вместе с тарелкой (видео)

Очень вкусная, отличается оригинальным вкусом, выглядит красиво и аппетитно

Недаром картошку называют вторым хлебом, ведь из него можно приготовить столько вкусных блюд! Из этого овоща делают пюре, жарят деруны, жарят или тушат.

Сегодня мы предлагаем приготовить картофель в сырном соусе. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить картофель, тушеный в сырном соусе

Ингредиенты

картофель;

морковь;

лук;

куриные бедра без кости;

крем-сыр;

зелень;

соль;

перец;

сухой чеснок;

Способ приготовления

1.Куриное филе обжарить на сковороде с растительным маслом.

2.Добавить натертый лук и морковь и жарить в течение 10 минут.

3.Добавить картофель, нарезанный кубиком, и специи.

4.Залить все водой, добавить крем-сыр и тушить до готовности.