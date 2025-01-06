Прекрасная альтернатива привычному пюре: картошку в сырном соусе съедят вместе с тарелкой (видео)
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Очень вкусная, отличается оригинальным вкусом, выглядит красиво и аппетитно
Недаром картошку называют вторым хлебом, ведь из него можно приготовить столько вкусных блюд! Из этого овоща делают пюре, жарят деруны, жарят или тушат.
Сегодня мы предлагаем приготовить картофель в сырном соусе. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "tsarlova_n".
Как приготовить картофель, тушеный в сырном соусе
Ингредиенты
- картофель;
- морковь;
- лук;
- куриные бедра без кости;
- крем-сыр;
- зелень;
- соль;
- перец;
- сухой чеснок;
Способ приготовления
1.Куриное филе обжарить на сковороде с растительным маслом.
2.Добавить натертый лук и морковь и жарить в течение 10 минут.
3.Добавить картофель, нарезанный кубиком, и специи.
4.Залить все водой, добавить крем-сыр и тушить до готовности.