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Прекрасная альтернатива привычному пюре: картошку в сырном соусе съедят вместе с тарелкой (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинальное и простое блюдо из картофеля в духовке
Оригинальное и простое блюдо из картофеля в духовке. Фото 1000.menu

Очень вкусная, отличается оригинальным вкусом, выглядит красиво и аппетитно

Недаром картошку называют вторым хлебом, ведь из него можно приготовить столько вкусных блюд! Из этого овоща делают пюре, жарят деруны, жарят или тушат.

Сегодня мы предлагаем приготовить картофель в сырном соусе. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "tsarlova_n".

Как приготовить картофель, тушеный в сырном соусе

Ингредиенты

  • картофель;
  • морковь;
  • лук;
  • куриные бедра без кости;
  • крем-сыр;
  • зелень;
  • соль;
  • перец;
  • сухой чеснок;

Способ приготовления

1.Куриное филе обжарить на сковороде с растительным маслом.

2.Добавить натертый лук и морковь и жарить в течение 10 минут.

3.Добавить картофель, нарезанный кубиком, и специи.

4.Залить все водой, добавить крем-сыр и тушить до готовности.

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#Картошка #Гарнир #Готовим дома