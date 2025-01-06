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Наїдяться всі: шніцель виходить ніжним усередині та з хрусткою скоринкою (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
М'ясо виходить соковитим
М'ясо виходить соковитим. Фото delo-vcusa.ru

Проста, але така смачна і ситна вечеря

Найпростішою стравою з курки напевно є відбивні. Також крильця чи гомілки можна замаринувати, а потім запекти.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати курячий шніцель. Він вийде ніжним всередині та з хрусткою скоринкою зовні, інформують на Instagram-сторінці "misha_katsurin".

Як приготувати курячий шніцель

Інгредієнти на 2 порції:

  • куряче філе – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 50 г;
  • олія – ½ скл.;
  • сіль;
  • перець;
  • панірувальні сухарі;

Спосіб приготування:

1.Розкрити та відбити куряче філе, посолити, поперчити.

2.Занурити курку в борошно, потім у збите яйце та у японські сухарі в панко.

3.Обсмажити на пательні на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної сторони.

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#Курятина #Готуємо вдома #Куряче м'ясо