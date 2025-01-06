Наїдяться всі: шніцель виходить ніжним усередині та з хрусткою скоринкою (відео)

Проста, але така смачна і ситна вечеря

Найпростішою стравою з курки напевно є відбивні. Також крильця чи гомілки можна замаринувати, а потім запекти.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати курячий шніцель. Він вийде ніжним всередині та з хрусткою скоринкою зовні, інформують на Instagram-сторінці "misha_katsurin".

Як приготувати курячий шніцель

Інгредієнти на 2 порції:

куряче філе – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 50 г;

олія – ½ скл.;

сіль;

перець;

панірувальні сухарі;

Спосіб приготування:

1.Розкрити та відбити куряче філе, посолити, поперчити.

2.Занурити курку в борошно, потім у збите яйце та у японські сухарі в панко.

3.Обсмажити на пательні на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної сторони.