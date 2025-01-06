Наїдяться всі: шніцель виходить ніжним усередині та з хрусткою скоринкою (відео)
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Проста, але така смачна і ситна вечеря
Найпростішою стравою з курки напевно є відбивні. Також крильця чи гомілки можна замаринувати, а потім запекти.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати курячий шніцель. Він вийде ніжним всередині та з хрусткою скоринкою зовні, інформують на Instagram-сторінці "misha_katsurin".
Як приготувати курячий шніцель
Інгредієнти на 2 порції:
- куряче філе – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 50 г;
- олія – ½ скл.;
- сіль;
- перець;
- панірувальні сухарі;
Спосіб приготування:
1.Розкрити та відбити куряче філе, посолити, поперчити.
2.Занурити курку в борошно, потім у збите яйце та у японські сухарі в панко.
3.Обсмажити на пательні на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної сторони.