Наедятся все: шницель получается нежным внутри и с хрустящей корочкой (видео)
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Простой, но такой вкусный и сытный ужин
Самым простым блюдом из курицы наверняка являются отбивные. Также можно замариновать крылышки или голени, а затем запечь.
Сегодня мы предлагаем приготовить куриный шницель. Он получится нежным внутри и с хрустящей корочкой снаружи, информируют на Instagram-странице "misha_katsurin".
Как приготовить куриный шницель
Ингредиенты на 2 порции:
- куриное филе – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 50 г;
- масло – ½ ст.;
- соль;
- перец;
- панировочные сухари;
Способ приготовления:
1.Раскрыть и отбить куриное филе, посолить, поперчить.
2.Окунуть курицу в муку, затем во взбитое яйцо и в японские сухари в панко.
3.Обжарить на сковороде на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.