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Наедятся все: шницель получается нежным внутри и с хрустящей корочкой (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Мясо получается сочным
Мясо получается сочным. Фото delo-vcusa.ru

Простой, но такой вкусный и сытный ужин

Самым простым блюдом из курицы наверняка являются отбивные. Также можно замариновать крылышки или голени, а затем запечь.

Сегодня мы предлагаем приготовить куриный шницель. Он получится нежным внутри и с хрустящей корочкой снаружи, информируют на Instagram-странице "misha_katsurin".

Как приготовить куриный шницель

Ингредиенты на 2 порции:

  • куриное филе – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 50 г;
  • масло – ½ ст.;
  • соль;
  • перец;
  • панировочные сухари;

Способ приготовления:

1.Раскрыть и отбить куриное филе, посолить, поперчить.

2.Окунуть курицу в муку, затем во взбитое яйцо и в японские сухари в панко.

3.Обжарить на сковороде на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

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#Курятина #Готовим дома #Куряче м'ясо