Наедятся все: шницель получается нежным внутри и с хрустящей корочкой (видео)

Простой, но такой вкусный и сытный ужин

Самым простым блюдом из курицы наверняка являются отбивные. Также можно замариновать крылышки или голени, а затем запечь.

Сегодня мы предлагаем приготовить куриный шницель. Он получится нежным внутри и с хрустящей корочкой снаружи, информируют на Instagram-странице "misha_katsurin".

Как приготовить куриный шницель

Ингредиенты на 2 порции:

куриное филе – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 50 г;

масло – ½ ст.;

соль;

перец;

панировочные сухари;

Способ приготовления:

1.Раскрыть и отбить куриное филе, посолить, поперчить.

2.Окунуть курицу в муку, затем во взбитое яйцо и в японские сухари в панко.

3.Обжарить на сковороде на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.