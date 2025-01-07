Друзі будуть у захваті: здивуйте їх слойками з інжиром (відео)
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Приготуєте на раз-два
З листкового тіста можна приготувати безліч смачних солоних та солодких страв. Зокрема, чудовою ідеєю стане приготування пирога з вишнями.
Але також можна здивувати гостей та приготувати слойки з інжиром. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "optarenkonatali".
Як приготувати слойки з інжиром
Інгредієнти
- листкове тісто – 1 лист;
- інжир – 2-3 шт.;
- сир – 100-150 г;
- кедрові горішки;
- мед;
Спосіб приготування:
1.Тісто розморозити та розкотити.
2.Зробити надрізи по периметру, відступаючи від країв приблизно 1-1,5 см.
3.Проколоти тісто виделкою.
4.Зверху викласти сир та інжир.
5.Краї тіста змастити яйцем і поставити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 15-20 хвилин.
6.Перед подачею посипати обсмаженими горішками та полити медом.