Друзі будуть у захваті: здивуйте їх слойками з інжиром (відео)

Приготуєте на раз-два

З листкового тіста можна приготувати безліч смачних солоних та солодких страв. Зокрема, чудовою ідеєю стане приготування пирога з вишнями.

Але також можна здивувати гостей та приготувати слойки з інжиром. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "optarenkonatali".

Як приготувати слойки з інжиром

Інгредієнти

листкове тісто – 1 лист;

інжир – 2-3 шт.;

сир – 100-150 г;

кедрові горішки;

мед;

Спосіб приготування:

1.Тісто розморозити та розкотити.

2.Зробити надрізи по периметру, відступаючи від країв приблизно 1-1,5 см.

3.Проколоти тісто виделкою.

4.Зверху викласти сир та інжир.

5.Краї тіста змастити яйцем і поставити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 15-20 хвилин.

6.Перед подачею посипати обсмаженими горішками та полити медом.