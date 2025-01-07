Друзья будут в восторге: удивите их слойками с инжиром (видео)

Приготовите на раз-два

Из слоеного теста можно приготовить множество вкусных соленых и сладких блюд. В частности, великолепной идеей станет приготовление пирога с вишнями.

Но можно удивить гостей и приготовить слойки с инжиром. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "optarenkonatali".

Как приготовить слойки с инжиром

Ингредиенты

слоеное тесто – 1 лист;

инжир – 2-3 шт.;

сыр – 100-150 г;

кедровые орешки;

мед;

Способ приготовления:

1.Тесто разморозить и раскатать.

2.Сделать надрезы по периметру, отступая от краев примерно 1-1,5 см.

3.Проколоть тесто вилкой.

4.Сверху выложить сыр и инжир.

5. Края теста смазать яйцом и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут.

6. Перед подачей посыпать обжаренными орешками и полить медом.