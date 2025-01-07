Друзья будут в восторге: удивите их слойками с инжиром (видео)
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Приготовите на раз-два
Из слоеного теста можно приготовить множество вкусных соленых и сладких блюд. В частности, великолепной идеей станет приготовление пирога с вишнями.
Но можно удивить гостей и приготовить слойки с инжиром. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "optarenkonatali".
Как приготовить слойки с инжиром
Ингредиенты
- слоеное тесто – 1 лист;
- инжир – 2-3 шт.;
- сыр – 100-150 г;
- кедровые орешки;
- мед;
Способ приготовления:
1.Тесто разморозить и раскатать.
2.Сделать надрезы по периметру, отступая от краев примерно 1-1,5 см.
3.Проколоть тесто вилкой.
4.Сверху выложить сыр и инжир.
5. Края теста смазать яйцом и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут.
6. Перед подачей посыпать обжаренными орешками и полить медом.