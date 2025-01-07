До буденного або святкового столу: канапки з оселедцем та ківі сподобаються близьким (відео)
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Здавалося б, продукти, що не поєднуються, дають цілу гаму нових смакових вражень
З оселедцем можна приготувати різноманітні смачні страви. Його можна їсти просто так, готувати салат "Шуба" або ж зробити оригінальні канапки.
Готується страва просто, з бюджетних продуктів, виходить оригінальною та смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати канапки з оселедцем та ківі
Інгредієнти:
- чорний хліб;
- оселедець;
- ківі;
- лимон;
- петрушка;
- вершковий сир;
Спосіб приготування:
1.Шматочки хліба змастити вершковим сиром.
2.Ківі нарізати на кружальця, лимон – на трикутнички.
3.Викласти ківі, лимон та оселедець на хліб.
4.Притрусити подрібненою петрушкою.