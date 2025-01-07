До буденного або святкового столу: канапки з оселедцем та ківі сподобаються близьким (відео)

Здавалося б, продукти, що не поєднуються, дають цілу гаму нових смакових вражень

З оселедцем можна приготувати різноманітні смачні страви. Його можна їсти просто так, готувати салат "Шуба" або ж зробити оригінальні канапки.

Готується страва просто, з бюджетних продуктів, виходить оригінальною та смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати канапки з оселедцем та ківі

Інгредієнти:

чорний хліб;

оселедець;

ківі;

лимон;

петрушка;

вершковий сир;

Спосіб приготування:

1.Шматочки хліба змастити вершковим сиром.

2.Ківі нарізати на кружальця, лимон – на трикутнички.

3.Викласти ківі, лимон та оселедець на хліб.

4.Притрусити подрібненою петрушкою.