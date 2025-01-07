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До буденного або святкового столу: канапки з оселедцем та ківі сподобаються близьким (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Незвичайне на смак, але дуже цікаві канапе
Незвичайне на смак, але дуже цікаві канапе. Фото instagram.com

Здавалося б, продукти, що не поєднуються, дають цілу гаму нових смакових вражень

З оселедцем можна приготувати різноманітні смачні страви. Його можна їсти просто так, готувати салат "Шуба" або ж зробити оригінальні канапки.

Готується страва просто, з бюджетних продуктів, виходить оригінальною та смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати канапки з оселедцем та ківі

Інгредієнти:

  • чорний хліб;
  • оселедець;
  • ківі;
  • лимон;
  • петрушка;
  • вершковий сир;

Спосіб приготування:

1.Шматочки хліба змастити вершковим сиром.

2.Ківі нарізати на кружальця, лимон – на трикутнички.

3.Викласти ківі, лимон та оселедець на хліб.

4.Притрусити подрібненою петрушкою.

Теги:
#Ківі #Оселедець #Готуємо вдома