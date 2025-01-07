К обыденному или праздничному столу: бутерброды с сельдью и киви понравятся близким (видео)

Казалось бы, не сочетающиеся продукты дают целую гамму новых вкусовых впечатлений

С селедкой можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Ее можно есть просто так, готовить салат "Шуба" или сделать оригинальные бутерброды.

Готовится блюдо просто, из бюджетных продуктов, получается оригинальным и вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить бутерброды с сельдью и киви

Ингредиенты:

черный хлеб;

сельдь;

киви;

лимон;

петрушка;

сливочный сыр;

Способ приготовления:

1. Кусочки хлеба смазать сливочным сыром.

2.Киви нарезать на кружочки, лимон – на треугольнички.

3. Выложить киви, лимон и сельдь на хлеб.

4.Посыпать измельченной петрушкой.