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К обыденному или праздничному столу: бутерброды с сельдью и киви понравятся близким (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Необычные по вкусу, но очень интересные канапе
Необычные по вкусу, но очень интересные канапе. Фото instagram.com

Казалось бы, не сочетающиеся продукты дают целую гамму новых вкусовых впечатлений

С селедкой можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Ее можно есть просто так, готовить салат "Шуба" или сделать оригинальные бутерброды.

Готовится блюдо просто, из бюджетных продуктов, получается оригинальным и вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".

Как приготовить бутерброды с сельдью и киви

Ингредиенты:

  • черный хлеб;
  • сельдь;
  • киви;
  • лимон;
  • петрушка;
  • сливочный сыр;

Способ приготовления:

1. Кусочки хлеба смазать сливочным сыром.

2.Киви нарезать на кружочки, лимон – на треугольнички.

3. Выложить киви, лимон и сельдь на хлеб.

4.Посыпать измельченной петрушкой.

Теги:
#Киви #Селедка #Готовим дома