К обыденному или праздничному столу: бутерброды с сельдью и киви понравятся близким (видео)
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Казалось бы, не сочетающиеся продукты дают целую гамму новых вкусовых впечатлений
С селедкой можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Ее можно есть просто так, готовить салат "Шуба" или сделать оригинальные бутерброды.
Готовится блюдо просто, из бюджетных продуктов, получается оригинальным и вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katia_cooking_".
Как приготовить бутерброды с сельдью и киви
Ингредиенты:
- черный хлеб;
- сельдь;
- киви;
- лимон;
- петрушка;
- сливочный сыр;
Способ приготовления:
1. Кусочки хлеба смазать сливочным сыром.
2.Киви нарезать на кружочки, лимон – на треугольнички.
3. Выложить киви, лимон и сельдь на хлеб.
4.Посыпать измельченной петрушкой.