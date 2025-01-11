Ця закуска робить фурор на святковому столі: як приготувати оригінальний рулет (відео)

Красивий зелений рулет на святковий стіл

Смачні та красиві закуски на святковий стіл — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати апетитний крабовий салат. Тепер ділимось рецептом чудового рулету, який робить фурор на святковому столі.

Це рулет, що має красивий зелений колір завдяки додаванню шпинату, з ніжним печінковим паштетом всередині. Рецептом поділились у кулінарному блозі diali_cooking.

Інгредієнти для паштету:

цибуля — 1 шт

морква — 1 шт

куряча печінка — 350 г

вершкове масло — 60 г

рослинна олія

спеції до смаку

Інгредієнти для бісквіта:

яйця — 3 шт

сметана — 1 ст. л.

борошно — 2 ст. л.

розпушувач — 0,5 ч. л.

шпинат — 70 г .

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву чистимо та кришимо. Печінку нарізаємо. Обсмажуємо на рослинній олії овочі, додаємо печінку. Все разом тушкуємо до готовності разом із спеціями. Перекладаємо овочі разом із печінкою в чашу блендера, додаємо вершкове масло і збиваємо в однорідну масу. Для бісквіту відділяємо жовтки від білків. Білки збиваємо до пишності із сіллю окремо, важливо робити це сухим міксером та у сухій мисці. До жовтків додаємо шпинат, сметану, борошно, розпушувач і збиваємо блендером. Частинами обʼєднуємо білки з зеленою масою. Вимішуємо на тісто, викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо бісквіт 10-15 хвилин у заздалегідь розігрітій духовці. Коли він трохи охолоне, змащуємо печінковим паштетом і щільно скручуємо у рулет. Загортаємо в харчову плівку. Ставимо в холодильник на декілька годин — для стабілізації.

Перед подачею просто зніміть плівку та наріжте рулет шматочками. Також ми розповідали, як особливо смачно замаринувати оселедець до святкового столу.