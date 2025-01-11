Эта закуска делает фурор на праздничном столе: как приготовить оригинальный рулет (видео)

Красивый зеленый рулет на праздничный стол

Вкусные и красивые закуски на праздничный стол – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный крабовый салат. Теперь делимся рецептом замечательного рулета, который производит фурор на праздничном столе.

Это рулет, имеющий красивый зеленый цвет благодаря добавлению шпината с нежным печеночным паштетом внутри. Рецептом поделились в кулинарном блоге diali_cooking.

Ингредиенты для паштета:

лук — 1 шт

морковь — 1 шт

куриная печень — 350 г

сливочное масло — 60 г

растительное масло

специи по вкусу

Ингредиенты для бисквита:

яйца — 3 шт

сметана — 1 ст. л.

мука — 2 ст. л.

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

шпинат — 70 г .

Способ приготовления:

Лук и морковь чистим и крошим. Печень нарезаем. Обжариваем на растительном масле овощи, добавляем печень. Все вместе тушим до готовности вместе со специями. Перекладываем овощи вместе с печенью в чашу блендера, добавляем сливочное масло и взбиваем в однородную массу. Для бисквита отделяем желтки от белков. Белки взбиваем до пышности с солью отдельно, важно делать это сухим миксером и в сухой миске. К желткам добавляем шпинат, сметану, муку, разрыхлитель и взбиваем блендером. Частями объединяем белки с зеленоватой массой. Вымешиваем на тесто, выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем бисквит 10-15 минут в предварительно разогретой духовке. Когда он чуть-чуть остынет, смазываем печеночным паштетом и плотно скручиваем в рулет. Заворачиваем в пищевую пленку. Ставим в холодильник на несколько часов – для стабилизации.

Перед подачей снимите пленку и нарежьте рулет кусочками. Также мы рассказывали, как особенно вкусно замариновать сельдь к праздничному столу.