Так медовик ви ще не готували: лінива смакота за 20 хвилини (відео)
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Як приготувати смачний медовик
Смачні десерти можна легко готувати вдома. Ми розповідали, як приготувати вдома крем-брюле. Якщо шукаєте рецепт чогось більш традиційного, зверніть увагу на наступний.
Кулінарна блогерка viktoriia_chui розповіла, як спекти фантастичний лінивий медовик. Ви витратите всього 20 хвилин на його приготування. Тортик виходить дуже смачним, просоченим та ніжним.
Інгредієнти:
100 г цукру
- 100 г меду
- 100 г вершкового масла
- 0.5 ч. л. соди
- 3 яйця
- 200 г борошна
Для крему:
- 600 г сметани
- 100 г цукрової пудри
Спосіб приготування:
- В каструлі або сотейнику змішуємо мед, цукор та масло. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, постійно перемішуючи.
- Відразу, як тільки закипить, всипаємо соду. Перемішуємо і гріємо, поки маса не набуде янтарного кольору. Даємо трішки охолонути.
- Коли маса стане не такою гарячою, по одному вводимо яйця, щоразу після цього добре перемішуємо. Всипаємо просіяне борошно і ще раз перемішуємо.
- Виливаємо тісто на деко, застелене пергаментом. Ставимо в духовку, заздалегідь розігріту до 175 градусів на 7-10 хвилин.
- Для крему змішуємо сметану із цукровою пудрою. Потрібно одразу обрати миску, в якій будемо збирати тортик.
- З готового коржа спочатку вирізаємо круг під розмір миски. Залишки нарізаємо на квадратики та обвалюємо в кремі. Викладаємо їх в миску, застелену харчовою плівкою.
- Так наповнюємо миску. Зверху викладаємо круглий корж, закриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 3-4 години.
Готовий тортик за бажанням прикрашаємо. Він дуже просочений і смачний. Також ми ділились рецептом апетитних сирних крекерів.