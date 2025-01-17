Так медовик ви ще не готували: лінива смакота за 20 хвилини (відео)

Як приготувати смачний медовик

Смачні десерти можна легко готувати вдома. Ми розповідали, як приготувати вдома крем-брюле. Якщо шукаєте рецепт чогось більш традиційного, зверніть увагу на наступний.

Кулінарна блогерка viktoriia_chui розповіла, як спекти фантастичний лінивий медовик. Ви витратите всього 20 хвилин на його приготування. Тортик виходить дуже смачним, просоченим та ніжним.

Інгредієнти:

100 г цукру

100 г меду

100 г вершкового масла

0.5 ч. л. соди

3 яйця

200 г борошна

Для крему:

600 г сметани

100 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

В каструлі або сотейнику змішуємо мед, цукор та масло. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, постійно перемішуючи. Відразу, як тільки закипить, всипаємо соду. Перемішуємо і гріємо, поки маса не набуде янтарного кольору. Даємо трішки охолонути. Коли маса стане не такою гарячою, по одному вводимо яйця, щоразу після цього добре перемішуємо. Всипаємо просіяне борошно і ще раз перемішуємо. Виливаємо тісто на деко, застелене пергаментом. Ставимо в духовку, заздалегідь розігріту до 175 градусів на 7-10 хвилин. Для крему змішуємо сметану із цукровою пудрою. Потрібно одразу обрати миску, в якій будемо збирати тортик. З готового коржа спочатку вирізаємо круг під розмір миски. Залишки нарізаємо на квадратики та обвалюємо в кремі. Викладаємо їх в миску, застелену харчовою плівкою. Так наповнюємо миску. Зверху викладаємо круглий корж, закриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 3-4 години.

Готовий тортик за бажанням прикрашаємо. Він дуже просочений і смачний. Також ми ділились рецептом апетитних сирних крекерів.