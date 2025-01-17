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Так медовик ви ще не готували: лінива смакота за 20 хвилини (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт домашнього тортика Новина оновлена 17 січня 2025, 21:16
Чудовий рецепт домашнього тортика. Фото Скриншот з відео

Як приготувати смачний медовик

Смачні десерти можна легко готувати вдома. Ми розповідали, як приготувати вдома крем-брюле. Якщо шукаєте рецепт чогось більш традиційного, зверніть увагу на наступний.

Кулінарна блогерка viktoriia_chui розповіла, як спекти фантастичний лінивий медовик. Ви витратите всього 20 хвилин на його приготування. Тортик виходить дуже смачним, просоченим та ніжним.

Інгредієнти:

100 г цукру

  • 100 г меду
  • 100 г вершкового масла
  • 0.5 ч. л. соди
  • 3 яйця
  • 200 г борошна

Для крему:

  • 600 г сметани
  • 100 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. В каструлі або сотейнику змішуємо мед, цукор та масло. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, постійно перемішуючи.
  2. Відразу, як тільки закипить, всипаємо соду. Перемішуємо і гріємо, поки маса не набуде янтарного кольору. Даємо трішки охолонути.
  3. Коли маса стане не такою гарячою, по одному вводимо яйця, щоразу після цього добре перемішуємо. Всипаємо просіяне борошно і ще раз перемішуємо.
  4. Виливаємо тісто на деко, застелене пергаментом. Ставимо в духовку, заздалегідь розігріту до 175 градусів на 7-10 хвилин.
  5. Для крему змішуємо сметану із цукровою пудрою. Потрібно одразу обрати миску, в якій будемо збирати тортик.
  6. З готового коржа спочатку вирізаємо круг під розмір миски. Залишки нарізаємо на квадратики та обвалюємо в кремі. Викладаємо їх в миску, застелену харчовою плівкою.
  7. Так наповнюємо миску. Зверху викладаємо круглий корж, закриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 3-4 години.

Готовий тортик за бажанням прикрашаємо. Він дуже просочений і смачний. Також ми ділились рецептом апетитних сирних крекерів.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Медовик