Беремо кілька яблук та шматок гарбуза: дешевий рецепт (відео)
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Апетитна випічка до кави чи чаю
Овочі допомагають урізноманітнити щоденне меню та зробити його яскравішим. Ми ділились рецептом апетитної моркви у корейському стилі. Тепер розповімо, як спекти смачну галету з начинкою з яблук та гарбуза.
Рецептом поділились у кулінарному блозі nataliia_zhuk_cooking. Така галета — чудовий варіант перекусу, сніданку, або ж просто доповнення до горнятка кави чи чаю.
Інгредієнти:
- 4 яблука
- 200 г гарбуза
- 180 г борошна
- 1/2 ч. л. розпушувача
- дрібка солі
- 70 мл води
- 70 мл олії
- 2-3 ст. л. цукру
- жовток з молоком
- 1 ч. л. цукрової пудри
- 1/2 ч. л. кориці
Спосіб приготування:
- Для тіста змішуємо разом борошно, дрібку солі та половину чайної ложки розпушувача. Окремо в сотейнику чи каструльці кип’ятимо разом 70 мілілітрів води та 70 мілілітрів соняшникової олії.
- Суміш киплячої води та олії виливаємо у борошно та замішуємо тісто. Спочатку місимо лопаткою, а потім руками. Залишаємо готове тісто на деякий час.
- Тим часом очищаємо та нарізаємо гарбуз та яблука. Тісто перекладаємо на пергамент для випічки, трохи розрівнюємо його та розкочуємо.
- Щільно викладаємо яблука разом з гарбузом. За бажанням дно можна посипати цукром з кукурудзяним крохмалем.
- Зверху яблука з гарбузом посипаємо цукром та краї загортаємо. Змащуємо їх жовтком з молоком і теж посипаємо цукром.
- Перекладаємо пергамент на деко і випікаємо у розігрітій до 200 ° духовці 20-25 хвилин. Готову газету посипаємо цукровою пудрою та корицею.
Отримуємо тонесеньке, хрумке тісто з великою кількістю начинки всередині. Також ми розповідали, як спекти сирні крекери вдома.