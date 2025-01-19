Беремо кілька яблук та шматок гарбуза: дешевий рецепт (відео)

Апетитна випічка до кави чи чаю

Овочі допомагають урізноманітнити щоденне меню та зробити його яскравішим. Ми ділились рецептом апетитної моркви у корейському стилі. Тепер розповімо, як спекти смачну галету з начинкою з яблук та гарбуза.

Рецептом поділились у кулінарному блозі nataliia_zhuk_cooking. Така галета — чудовий варіант перекусу, сніданку, або ж просто доповнення до горнятка кави чи чаю.

Інгредієнти:

4 яблука

200 г гарбуза

180 г борошна

1/2 ч. л. розпушувача

дрібка солі

70 мл води

70 мл олії

2-3 ст. л. цукру

жовток з молоком

1 ч. л. цукрової пудри

1/2 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

Для тіста змішуємо разом борошно, дрібку солі та половину чайної ложки розпушувача. Окремо в сотейнику чи каструльці кип’ятимо разом 70 мілілітрів води та 70 мілілітрів соняшникової олії. Суміш киплячої води та олії виливаємо у борошно та замішуємо тісто. Спочатку місимо лопаткою, а потім руками. Залишаємо готове тісто на деякий час. Тим часом очищаємо та нарізаємо гарбуз та яблука. Тісто перекладаємо на пергамент для випічки, трохи розрівнюємо його та розкочуємо. Щільно викладаємо яблука разом з гарбузом. За бажанням дно можна посипати цукром з кукурудзяним крохмалем. Зверху яблука з гарбузом посипаємо цукром та краї загортаємо. Змащуємо їх жовтком з молоком і теж посипаємо цукром. Перекладаємо пергамент на деко і випікаємо у розігрітій до 200 ° духовці 20-25 хвилин. Готову газету посипаємо цукровою пудрою та корицею.

Отримуємо тонесеньке, хрумке тісто з великою кількістю начинки всередині. Також ми розповідали, як спекти сирні крекери вдома.