Берем несколько яблок и кусок тыквы: дешевый рецепт (видео)

Аппетитная выпечка к кофе или чаю

Овощи помогают разнообразить ежедневное меню и сделать его ярче. Мы делились рецептом аппетитной моркови в корейском стиле. Теперь расскажем, как испечь вкусную галету с начинкой из яблок и тыквы.

Рецептом поделились в кулинарном блоге nataliia_zhuk_cooking. Такая галета — отличный вариант перекуса, завтрака, или просто дополнение к чашке кофе или чая.

Ингредиенты:

4 яблока

200 г тыквы

180 г муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

70 мл воды

70 мл масла

2-3 ст. л. сахара

желток с молоком

1 ч. л. сахарной пудры

1/2 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Для теста смешиваем вместе муку, щепотку соли и половину чайной ложки разрыхлителя. Отдельно в сотейнике или кастрюльке кипятим вместе 70 миллилитров воды и 70 миллилитров подсолнечного масла. Смесь кипящей воды и растительного масла выливаем в муку и замешиваем тесто. Сначала месим лопаткой, а затем руками. Оставляем готовое тесто на время. Тем временем очищаем и нарезаем тыкву и яблоки. Тесто перекладываем на пергамент для выпечки, немного разравниваем и раскатываем. Плотно выкладываем яблоки вместе с тыквой. По желанию дно можно посыпать сахаром с кукурузным крахмалом. Сверху яблоки с тыквой посыпаем сахаром и края заворачиваем. Смазываем их желтком с молоком и тоже посыпаем сахаром. Перекладываем пергамент на противень и выпекаем в разогретой до 200° духовке 20-25 минут. Готовую газету посыпаем сахарной пудрой и корицей.

Получаем тоненькое, хрустящее тесто с большим количеством начинки внутри. Также мы рассказывали, как испечь сырные крекеры дома.