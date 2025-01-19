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Берем несколько яблок и кусок тыквы: дешевый рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Великолепная сладкая галета
Великолепная сладкая галета. Фото Скриншот из видео

Аппетитная выпечка к кофе или чаю

Овощи помогают разнообразить ежедневное меню и сделать его ярче. Мы делились рецептом аппетитной моркови в корейском стиле. Теперь расскажем, как испечь вкусную галету с начинкой из яблок и тыквы.

Рецептом поделились в кулинарном блоге nataliia_zhuk_cooking. Такая галета — отличный вариант перекуса, завтрака, или просто дополнение к чашке кофе или чая.

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 200 г тыквы
  • 180 г муки
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 70 мл воды
  • 70 мл масла
  • 2-3 ст. л. сахара
  • желток с молоком
  • 1 ч. л. сахарной пудры
  • 1/2 ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Для теста смешиваем вместе муку, щепотку соли и половину чайной ложки разрыхлителя. Отдельно в сотейнике или кастрюльке кипятим вместе 70 миллилитров воды и 70 миллилитров подсолнечного масла.
  2. Смесь кипящей воды и растительного масла выливаем в муку и замешиваем тесто. Сначала месим лопаткой, а затем руками. Оставляем готовое тесто на время.
  3. Тем временем очищаем и нарезаем тыкву и яблоки. Тесто перекладываем на пергамент для выпечки, немного разравниваем и раскатываем.
  4. Плотно выкладываем яблоки вместе с тыквой. По желанию дно можно посыпать сахаром с кукурузным крахмалом.
  5. Сверху яблоки с тыквой посыпаем сахаром и края заворачиваем. Смазываем их желтком с молоком и тоже посыпаем сахаром.
  6. Перекладываем пергамент на противень и выпекаем в разогретой до 200° духовке 20-25 минут. Готовую газету посыпаем сахарной пудрой и корицей.

Получаем тоненькое, хрустящее тесто с большим количеством начинки внутри. Также мы рассказывали, как испечь сырные крекеры дома.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Пирог #Тыква #Тесто