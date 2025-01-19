Берем несколько яблок и кусок тыквы: дешевый рецепт (видео)
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Аппетитная выпечка к кофе или чаю
Овощи помогают разнообразить ежедневное меню и сделать его ярче. Мы делились рецептом аппетитной моркови в корейском стиле. Теперь расскажем, как испечь вкусную галету с начинкой из яблок и тыквы.
Рецептом поделились в кулинарном блоге nataliia_zhuk_cooking. Такая галета — отличный вариант перекуса, завтрака, или просто дополнение к чашке кофе или чая.
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 200 г тыквы
- 180 г муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 70 мл воды
- 70 мл масла
- 2-3 ст. л. сахара
- желток с молоком
- 1 ч. л. сахарной пудры
- 1/2 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Для теста смешиваем вместе муку, щепотку соли и половину чайной ложки разрыхлителя. Отдельно в сотейнике или кастрюльке кипятим вместе 70 миллилитров воды и 70 миллилитров подсолнечного масла.
- Смесь кипящей воды и растительного масла выливаем в муку и замешиваем тесто. Сначала месим лопаткой, а затем руками. Оставляем готовое тесто на время.
- Тем временем очищаем и нарезаем тыкву и яблоки. Тесто перекладываем на пергамент для выпечки, немного разравниваем и раскатываем.
- Плотно выкладываем яблоки вместе с тыквой. По желанию дно можно посыпать сахаром с кукурузным крахмалом.
- Сверху яблоки с тыквой посыпаем сахаром и края заворачиваем. Смазываем их желтком с молоком и тоже посыпаем сахаром.
- Перекладываем пергамент на противень и выпекаем в разогретой до 200° духовке 20-25 минут. Готовую газету посыпаем сахарной пудрой и корицей.
Получаем тоненькое, хрустящее тесто с большим количеством начинки внутри. Также мы рассказывали, как испечь сырные крекеры дома.