Як запекти м’ясо нереально соковитим: рецепт апетитної буженини (відео)

Рецепт апетитної буженини в духовці

В духовці можна готувати чимало смачних страв. Ми ділились рецептом апетитних котлет. Тепер розповімо, як приготувати самотужки апетитну буженину.

Це м’ясо можна як нарізати на святковий стіл, так просто класти на бутерброди замість ковбаси. Рецептом поділились у кулінарному блозі anny.cooking. Блогерка радить обирати для цього рецепту широкий шматочок з необрізаним жирком.

Інгредієнти:

1-1,5 кг свинини

3-4 зубчики часнику

1,5 ст. л. солі

1 ч. л. паприки

2 ч. л. спецій до мʼяса

сухий часник до смаку

1 ч. л. французької гірчиці

2 ст. л. олії

Спосіб приготування:

Мʼясо просушуємо паперовим рушничком. Часник нарізаємо на 2-3 шматочки, підсолюємо. Робимо в м’ясі надрізи та запихаємо у них часник. Спеції і сіль зʼєднуємо, натираємо мʼясо ними і робимо йому "масаж" кілька хвилин з усіх сторін. Обв’язуємо мʼясо ниткою, змащуємо олією і французькою гірчицею. Кладемо мʼясо в холодильник мінімум на 4 години, а краще — на ніч. Запікаємо при 250 градусах приблизно 30 хвилин. Тоді накриваємо фольгою зверху і допікаємо ще 1,5 години при 160 градусах.

Після запікання даємо мʼясу відпочити 1-2 години у фользі. Після цього його можна нарізати та смакувати. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю.