Как запечь мясо нереально сочным: рецепт аппетитной буженины (видео)

Рецепт аппетитной буженины в духовке

В духовке можно готовить много вкусных блюд. Мы делились рецептом аппетитных котлет. Теперь расскажем, как приготовить самостоятельно аппетитную буженину.

Это мясо можно как нарезать на праздничный стол, так просто класть на бутерброды вместо колбасы. Рецептом поделились в кулинарном блоге anny.cooking. Блоггер советует выбирать для этого рецепта широкий кусочек с необрезанным жирком.

Ингредиенты:

1-1,5 кг свинины

3-4 зубчика чеснока

1,5 ст. л. соли

1 ч. л. паприки

2 ч. л. специй к мясу

сухой чеснок по вкусу

1 ч. л. французской горчицы

2 ст. л. масла

Способ приготовления:

Мясо просушиваем бумажным полотенцем. Чеснок нарезаем на 2-3 кусочка, подсаливаем. Делаем в мясе надрезы и запихиваем в них чеснок. Специи и соль соединяем, натираем мясо ими и делаем ему "массаж" несколько минут со всех сторон. Обвязываем мясо нитью, смазываем растительным маслом и французской горчицей. Кладем мясо в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Запекаем при 250 градусах примерно 30 минут. Тогда накрываем фольгой сверху и дожигаем еще 1,5 часа при 160 градусах.

После запекания даем мясу отдохнуть 1-2 часа в фольге. После этого его можно порезать и смаковать. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку.