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Как приготовить нежные ребра, чтобы мясо "спадало с костей": простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт запеченных ребер
Прекрасный рецепт запеченных ребер. Фото shuba.life

Как вкусно запечь ребра

Вкусные мясные блюда, которые можно готовить как на праздничный стол, так и для ежедневного стола – это отличный способ порадовать себя и близких. Мы рассказывали, как вкусно запечь курицу с апельсинами. Теперь делимся рецептом аппетитных запеченных ребер.

В кулинарном блоге danilchenko_77 рассказали, как приготовить их особенно вкусно. Ребра, запеченные в особом маринаде, получаются настолько нежными, что мясо просто "спадает с костей".

Ингредиенты:

  • ребра — 1 кг
  • соль, специи по вкусу
  • мед – 1 ч. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.
  • соевый соус — 3 ст. л.
  • кетчуп – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Ребра нужно зачистить от плёнки. Ее следует оторвать, если она есть. Зачищенные ребра моем.
  2. Натираем их солью и специями. Заворачиваем плотно в фольгу и ставим в предварительно разогретую духовку.
  3. Запекаем ребра 2-2,5 часа. Пока они запекаются, готовим соус. Смешиваем лимонный сок, кетчуп, мед, горчицу в зернах и соевый соус.
  4. Уже спеченные ребра смазываем этим соусом и отправляем в духовку. Уже без фольги запекаем еще 10-15 минут.

Рецепт максимально прост, а результат получается роскошным. Также мы делились рецептом аппетитного рулета с яблоками.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Маринад #Ребра