Как приготовить нежные ребра, чтобы мясо "спадало с костей": простой рецепт (видео)

Как вкусно запечь ребра

Вкусные мясные блюда, которые можно готовить как на праздничный стол, так и для ежедневного стола – это отличный способ порадовать себя и близких. Мы рассказывали, как вкусно запечь курицу с апельсинами. Теперь делимся рецептом аппетитных запеченных ребер.

В кулинарном блоге danilchenko_77 рассказали, как приготовить их особенно вкусно. Ребра, запеченные в особом маринаде, получаются настолько нежными, что мясо просто "спадает с костей".

Ингредиенты:

ребра — 1 кг

соль, специи по вкусу

мед – 1 ч. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

соевый соус — 3 ст. л.

кетчуп – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Ребра нужно зачистить от плёнки. Ее следует оторвать, если она есть. Зачищенные ребра моем. Натираем их солью и специями. Заворачиваем плотно в фольгу и ставим в предварительно разогретую духовку. Запекаем ребра 2-2,5 часа. Пока они запекаются, готовим соус. Смешиваем лимонный сок, кетчуп, мед, горчицу в зернах и соевый соус. Уже спеченные ребра смазываем этим соусом и отправляем в духовку. Уже без фольги запекаем еще 10-15 минут.

Рецепт максимально прост, а результат получается роскошным. Также мы делились рецептом аппетитного рулета с яблоками.