Как приготовить нежные ребра, чтобы мясо "спадало с костей": простой рецепт (видео)
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Как вкусно запечь ребра
Вкусные мясные блюда, которые можно готовить как на праздничный стол, так и для ежедневного стола – это отличный способ порадовать себя и близких. Мы рассказывали, как вкусно запечь курицу с апельсинами. Теперь делимся рецептом аппетитных запеченных ребер.
В кулинарном блоге danilchenko_77 рассказали, как приготовить их особенно вкусно. Ребра, запеченные в особом маринаде, получаются настолько нежными, что мясо просто "спадает с костей".
Ингредиенты:
- ребра — 1 кг
- соль, специи по вкусу
- мед – 1 ч. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- соевый соус — 3 ст. л.
- кетчуп – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Ребра нужно зачистить от плёнки. Ее следует оторвать, если она есть. Зачищенные ребра моем.
- Натираем их солью и специями. Заворачиваем плотно в фольгу и ставим в предварительно разогретую духовку.
- Запекаем ребра 2-2,5 часа. Пока они запекаются, готовим соус. Смешиваем лимонный сок, кетчуп, мед, горчицу в зернах и соевый соус.
- Уже спеченные ребра смазываем этим соусом и отправляем в духовку. Уже без фольги запекаем еще 10-15 минут.
Рецепт максимально прост, а результат получается роскошным. Также мы делились рецептом аппетитного рулета с яблоками.