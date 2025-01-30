Хрустка зовні та соковита всередині: як приготувати апетитну курочку (відео)

Такій вечері будуть раді всі члени сім'ї

З курячого м'яса можна приготувати безліч смачних страв. Чи не найпростіше буде — запекти курку цілою або посмажити апетитні відбивні.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати курячі стегенця, які будуть соковитими всередині та з хрусткою скоринкою зовні. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana_ovinnikova".

Як приготувати курячі стегна

Інгредієнти:

курячі стегна зі шкіркою (обов'язково без кісток) – 4 шт.;

лайм (можна замінити лимоном) – 1/2 шт.;

куркума – 1 ч. л.;

цукор – 1/2 ч. л;

сіль;

цибулина – 1 велика;

часник – 2 зуб.;

кінза – пучок;

Спосіб приготування:

1.М'ясо обсушити паперовим рушником.

2.Викласти м'ясо шкіркою вниз на холодну сковороду. Збризнути соком лайма, посипати сіллю та цукром. Поступово курка почне виділяти жир і підсмажуватись. Готувати допоки шкірка не стане хрусткою та золотою.

3.Цибулю та часник дрібно порізати, і викласти в ту саму сковорідку. Посолити, додати половину чайної ложки куркуми та цукор. Готувати під кришкою 10 хвилин на маленькому вогні, поки цибуля не стане дуже м'якою.

4. Викласти цибулю на тарілку. Зверху викласти курячі стегна і посипати кінзою. Смачно подавати з рисом.